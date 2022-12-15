PTT'de güvenlik görevlisi, mesai arkadaşını silahla öldürdü
Ankara'nın Polatlı ilçesinde güvenlik görevlisinin iş yerinde tabancayla ateş ettiği mesai arkadaşı, yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 15:37, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 15:37
İlçedeki bir PTT şubesinde şef olarak görev yapan Mehmet Koç (37) ile güvenlik görevlisi H.K arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. H.K'nın tabancayla 4 el ateş ettiği Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan H.K ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız