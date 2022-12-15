TBMM Genel Kurulunda 'yargı bağımsızlığı' tartışması

TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinde, yargı bağımsızlığı tartışması yaşandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin Erkem İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararına değinerek 14 Aralık'ın yeni bir vesayet odağının, darbe girişiminin tarihi olduğunu savundu. Kararla 16 milyon İstanbullunun iradesine darbe vurulduğunu öne süren Ağbaba, "Kendisi geçmişte gücünü milli iradeden alan bir siyasetçinin geldiği son nokta, milli iradeyi hiçe saymasıdır. Bu kararı alanlar, talimatı verenler, destekleyenler, başta Meclis'te olmak üzere mazeret üretenler darbecidir." dedi.

Darbenin Cumhurbaşkanlığından talimat alan yargıçların eliyle yapıldığını iddia eden Ağbaba, "Halkın oyuyla 2 defa seçilen Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağını getirenler bugünün Kenan Evrenleridir, bu kadar açık. Bu darbenin emrini veren, okuduğu bir şiir yüzünden siyasi yasak getirildiğini söyleyen ve bunun ekmeğini 25 yıldır yiyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünün mağdurları, bugün zalim olmuşlardır." görüşünü savundu.

Veli Ağbaba, sanatçı Gülşen hakkındaki tutuklama kararına ve 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına değinerek "Konuşması gereken yerde susan, susması gereken yerde konuşan Adalet Bakanı. FETÖ'den beter bir yargı düzeniyle karşı karşıyayız. Biliyoruz ki İmamoğlu ne ilk ne son." diye konuştu.

- "Vesayetçi sistemi, darbeci zihniyeti tarihe gömdü"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Ağbaba'nın üslubunu tasvip etmediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetçi sistemi, darbeci zihniyeti tarihe gömdüğünü dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinin kararının kesin bir karar olmadığını söyledik. İlk derece mahkemesinden sonra bu ifadelerin, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine söylenen 'ahmaktır' ifadesinin hakaret suçu olup olmadığına karar verecek olan biz değiliz, buna karar verecek olan yargı. İlk derece mahkemesinin görüşü bu yönde; istinafı var, temyizi var. Buna karar verecek olan yargı. Dolayısıyla burada yargıya müdahale edilmesi vesaire, bunların hepsini reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Yargı kendi süreci içerisinde işleyecektir."

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da yargılama sürecinin bitmediğini, kesin kararın verilmediğini ifade ederek "Bence siz tercih yapın Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu? Bu tercihleri düşünün." dedi.