Bakan Soylu: Kadın cinayeti 2014'ten bugüne en düşük seviyede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla düzenlenen "16. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı"nda konuştu.

Geçen yıl kasımda İtalya'da düzenlenen Akdeniz Parlamenter Asamblesi Toplantısı'nda Türkiye'ye Kadın Destek Uygulaması için ödül verildiğini ve Fransa ile Belçika'nın KADES'i örnek alarak uygulamalar geliştirdiklerini belirten Soylu, 52 ülkedeki aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları kayıt ve risk değerlendirme formlarını inceleyerek yeni değerlendirme formu hazırladıklarını anlattı.

Soylu, 2022'de 260 kadın cinayeti yaşandığını ve 2014'ten bugüne kadar en düşük seviyede olduğunu bildirerek "Bu azalışı, nüfusumuz yaklaşık yüzde 9,4 artmışken elde ettik." diye konuştu.

- KADES uygulamasını 4,5 milyon kadın indirdi

Kadın Destek Uygulamasını (KADES) bugüne kadar 4,5 milyon kadının indirdiğini ve yıl sonu hedefinin 5 milyon olduğunu açıklayan Soylu, "KADES'le alınan ve tamamına gittiğimiz ihbar sayısı 583 bindir ve bu ihbarlara gittiğimiz süreç de 4-5 dakikadır." bilgisini verdi.

Soylu, ihbar kanalları hizmetinin aile içi ve kadına yönelik şiddetle ilgili bildirimleri kolaylaştırdığına işaret ederek şöyle devam etti:

"2-3 ay içerisinde yaklaşık 25 vilayetimizde bir anda takip edilen bilgi işlem sistemine geçilecek. Kadına yönelik şiddeti istediğimiz zaman, istediğimiz noktada dökebilmeyi ve bunun nerelerde geliştiğinin analizini yapabilmeyi sağlayabilecek yapay zekayı diğer vilayetlerde yapabiliyoruz, diğerlerinde de yapabilme imkanına sahip olacağız."

Soylu, emniyet ve jandarma bünyesinde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerini, il düzeyinden ilçe düzeyine taşındığını ve 1247'ye ulaştığını bildirerek şu bilgileri paylaştı:

"2016'da 162 bin aile içi şiddet olayı bildiriliyordu. Bildirim kanalları arttıkça bildirimler özellikle 2021'e kadar arttı, 270 bine çıktı. Şu anda 253 bin seviyesinde geliyor. Daha fazla bildirim sahası olmasına rağmen bildirim sayısı yukarıdan aşağıya inmeye başladı. Tedbir kararı verilen kişi sayısı 192 binden 271 bine yükselmişti."

Soylu, elektronik kelepçe sayısının 1500'e yükseldiğini, 822 vakanın takip edildiğini ve 2 bin 242 vakanın tamamlandığını kaydederek "Kadına El Kalkamaz" projesine ilişkin, "Şu ana kadar 8,2 milyon erkeğe ulaştık. Yıl sonuna kadar bu rakamı 9 milyon üzerine getireceğiz ve seneye de devam edeceğiz. Yaklaşık 3 milyon erkeğe broşür ulaştırdık. 217 bin pankart ve afiş dağıtıldı, asıldı." bilgisini verdi.

- "2023 planında 121 faaliyet bulunuyor"

Bu kapsamda, 2020-2022'de kolluk, güvenlik personeli, erbaş ve er, akademi öğrencileri, mülki idare amiri ve muhtarlara eğitimler verildiğine değinen Soylu, şöyle devam etti:

"2023 yılı faaliyet planı kapsamında sorumluluk tanımlarımızı yapıyoruz. Bu planda İçişleri Bakanlığına ait 50'si doğrudan sorumlu, 71'i ilgili olduğu toplam 121 faaliyet bulunmaktadır. Faaliyet planı izleme ve değerlendirilmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulacak teknik kurul vasıtasıyla 3'er aylık dönemlerde yapılacaktır. Elektronik kelepçe izleme ünitesi sayısının yüzde 25 artırılması, 60 bin kolluk personeli, 7 bin 500 erbaş ve ere, 10 bin özel güvenlik görevlisine, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ve Polis Akademisi'nde öğrenim gören tüm öğrencilere eğitim verilmesi, bünyesinde 20 yeni kısım amirliği kurulması, KADES indirme sayısının 6 milyona çıkarılması, 10 milyon KADES ve 'Kadına El Kalkamaz' broşürünün dağıtılması bu dönemdeki hedeflerimizden bazılarıdır."

Soylu, Türkiye'nin pek çok küresel sorunla başarıyla mücadele ettiği gibi aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunu da çözeceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu meselede çok çalışıyoruz. Üzüntüm şu, biz samimiyetle çalışıyoruz fakat bu işi siyasallaştırmak isteyenler, bu konudaki mücadelemize haksızlık ediyorlar destek de olmuyorlar. Dünyaya farklı siyaset perspektiflerinden bakıyoruz. Allah rızası için aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede bir perspektiften bakalım. Biz, kimsenin düşmanı değiliz, insanları düşmanlaştırarak ve kamplaştırarak bu meselelerin çözülebileceğini düşünenler yanılmaktadır."