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Cihan Kolivar hakkında 11 yıl 11 aya kadar hapis istemi

Katıldığı bir televizyon programı ve sosyal medya hesabında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine tahliye edilen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında, 11 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 17:10, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 17:24
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Cihan Kolivar hakkında 11 yıl 11 aya kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla dosyaya sunulan dilekçede, katıldığı televizyon programındaki açıklamaları ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında "hakaret" içeren ifadeler kullanması nedeniyle Kolivar hakkında şikayetçi olunduğu anlatıldı.

Şüphelinin bazı paylaşımlarının açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu, bazı paylaşımlarının da "halkın bir kesimini aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu" belirtilen iddianamede, bu paylaşımların da sosyal medya üzerinden yapılması ve birçok kişi tarafından ulaşılabilir olması nedeniyle aleniyet unsuru kazandığı vurgulandı.

İddianamede, şüphelinin doğrudan Türk milletine yönelen hitabı ve topluma yönelik sözleri dikkate alındığında, Türk milletini aşağılama kastıyla hareket ettiği aktarıldı.

İddianamede Kolivar hakkında, "zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıl 11 aya kadar hapis cezası istendi.

- Ne olmuştu?

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 Kasım'da sevk edildiği adliyede, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Kolivar, avukatının itirazı üzerine 17 Kasım'da tahliye edilmişti.

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