Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediliyor.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, TCDD'ye ait bazı limanların özelleştirilmelerine ilişkin maddenin Anayasa'ya aykırı olduğunu, bu nedenle tekliften çıkarılması gerektiğini ileri sürdü.

Kara taşımacılığının maliyetinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Tarhan, "Deniz taşımacılığının daha verimli, daha uygun olduğu ortaya çıktı. Özellikle ekonomide son yıllarda büyük atılım gerçekleştiren Çin, dünyanın her tarafında limanları satın almaya başladı. Fransa, İspanya, Yunanistan, İsrail'de liman aldılar. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'ye de girmeye başladılar." dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye'de 200'e yakın kıyı tesisi olduğunu, bunlardan 27'sinin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Bazı limanların özelleştirilmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın iptal kararlarının olduğunu belirten Şevkin, "Ama ne yazık ki idare, bazı gerekçeler göstererek Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın iptal kararlarına uymuyor. Bu, hukukun delinmesi ve yok sayılmasıdır. Hukuk hepimize lazım ve hepimizin birincil önceliğinin hukukun üstünlüğünün sağlanması olması gerekiyor. Ayrıca işletme sürelerine bakıldığında süresi kısalan şirketlerin hiçbir şekilde yatırım yapmadıkları ve bu sözleşmelerin şartlarına uymadıkları da gözlenmiş. Bugüne kadar hiçbir yatırım yapmamış ve sözleşme hükmünü yerine getirmemiş bu şirketlere neden farklı imtiyazlar sağlanıyor?" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhalefet milletvekillerin eleştirilerini üzülerek dinlediğini belirtti.

Elitaş, "Bazı arkadaşlar anayasal suç işlediğimizi ifade ediyor. Parlamentonun, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği metni değiştirme, yeniden gözden geçirme hakkı yoksa, burada Anayasa Mahkemesinin bir tahakkümü söz konusu olur. Parlamentonun özgür iradesine tahdit koyarsınız. Parti grubumuzu ve Cumhur İttifakı'nın milletvekillerini töhmet altında bırakıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini değerlendirerek daha uygun bir kanun teklifi hazırladık." ifadesini kullandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Türkiye ve dünyada özelleştirmenin ilk defa yapılmadığına dikkati çekerek kanun teklifinin adeta bir suçmuş gibi gösterildiğini belirtti.

Çakır, "Sanki ülkenin toprağı satıldı, limanları satıldı. Allah aşkına bu ülkede özelleştirme ilk defa mı yapılıyor? Türkiye ve dünyada limanlar ilk defa mı özelleştiriliyor? Biz yatırımları teşvik etmek istiyoruz. Aş, iş üretilecek, istihdam artacak, ülkenin güncellenmiş limanları daha fazla kullanılır hale gelecek." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, TCDD'ye ait bazı limanların özelleştirilmelerine ilişkin maddenin Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, salgınla birlikte Türk limanlarının ön plana çıktığını, bu konuyu milli bir mesele olarak gördüklerini, dolayısıyla limanların yabancı firmalara satılmasının risk olduğunu belirtti.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.