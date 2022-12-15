Bakan Soylu'dan İmamoğlu kararı açıklaması: Buna Bizans oyunu deriz
Bakan Soylu: "(İmamoğlu'na verilen ceza) Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 18:14, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 18:15
- Bakan Soylu: "(İmamoğlu'na verilen ceza) Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız