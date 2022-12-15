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Kılıçdaroğlu: Biz Ekrem Başkan'ın arkasında duracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında mahkemenin verdiği karara ilişkin "Ekrem Başkan hakkında verilen karar bize bir milimlik dahi geri adım attırmayacaktır. Biz Başkan'ın arkasında duracağız" dedi. Ekrem İmamoğlu ise "Türkiye hayalim var. İnanın 2023 çok güzel olacak" diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler, demokrasi bizimdir, sandık bizimdir" ifadesini kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2022 20:27, Son Güncelleme : 15 Aralık 2022 20:27
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Kılıçdaroğlu: Biz Ekrem Başkan'ın arkasında duracağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar sonrası 6'lı masa Saraçhane'de bugün miting düzenlendi. Mitinge, 6'lı masadan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılım sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitingde yaptığı konuşmasında "Sizin seçtiğiniz yönetim, çok daha uygun koşullarla dışarıdan kredi bulup getiriyor, bu defa da aylar yıllar geçiyor, bir imza atıp onay vermiyorlar. Sizinle ne alıp veremedikleri var? Onlar, sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için mahkemeden karar çıkarttılar. Üstelik, baktılar mahkemenin hakimi istedikleri gibi karar vermeyecek, onu sürüp başka bir hakim getirterek çıkarttılar bu kararı. Yüzüncü yılına gururla, umutla yürüdüğümüz Türkiye Cumhuriyeti, bu ülke vatandaşlarının kanıyla, canıyla, binbir emeğiyle kuruldu. Cumhuriyet, bu topraklarda yaşayan herkes bir ve eşit olsun, özgür ve onurlu yaşasın diye kuruldu. Milletin egemenliğini kayıtsız şartsız kabul edenlerin yanında duracaksınız. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının tamamına eşit ölçüde sevgi ve saygı besleyenlerin yanında duracaksınız. İşte onun için ben her zaman 'Altılı Masa'nın en çalışkan neferi olacağım' diyorum. Çünkü 6 liderin birlikte ortaya koydukları iradenin Türkiye için ne kadar hayati, ne kadar değerli olduğunu görüyorum, biliyorum. O nedenle kendilerine saygı duyuyorum, şükran hissediyorum. Bugün burada oldukları, İstanbullunun iradesine sahip çıktıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Altı lider, bu ülkenin bütün renkliliğini ve çeşitliliğini yansıtan, 85 milyonun tamamını kapsayan bir anlayışa ve temsiliyete sahiptir. Ve en önemlisi, toplumun bütün kesimleriyle, bütün siyasi aktörlerle iletişim kurmaya, müzakere etmeye, çözüm bulmaya hazır bir liderlik sergiliyorlar. Ben ortak akla, ortak aklın iradesine inanıyorum. Bugünden itibaren Türkiye için yeni bir dönem açılıyor. Önümüzdeki seçimlerde vereceğimiz karar bellidir. Özgür ve Demokratik bir ülkenin kanunlara saygılı vatandaşları mı olacağız. Sadece küçük bir azınlığın değil Edirne'den Kars'a her vatandaşın ülkesinden, devletinden ve yaşadığı yerden mutlu olduğu bir Türkiye hayalim var. İnanın 2023 çok güzel olacak" dedi.

"Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar asla kabul edilemez."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bizler 6'lı masa olarak adalet konusunda kararlıyız ve adaleti bu ülkeye mutlaka getireceğiz. Milletvekillerimiz tutuklandı, gazeteciler tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar asla kabul edilemez. Ekrem Başkan hakkında verilen karar bize bir milimlik dahi geri adım attırmayacaktır. Biz Başkan'ın arkasında duracağız. Her belediye başkanımız halka hizmet eder. Halka hizmet Hakk'a hizmettir. Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Adaletsizliği kural haline getirenleri göndereceğiz. Milli iradeye darbe yapanları göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. 6'lı masa kararlı. Bu ülkeye huzuru ve bereketi, adaleti getireceğiz. Yeni bir Türkiye'yi göreceksiniz. Kucaklaşan bir Türkiye, bereketli bir Türkiye göreceksiniz. Asla başınızı öne eğmeyin. Önümüzde 6 ay kaldı. Geliyoruz. Siz de haykırın, iktidar, iktidar, iktidar olmak için geliyoruz" diye konuştu.

"Zulüm sizinse, sandık bizimdir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun boynundaki atkının hikayesini anlatarak konuşmasına başladı. Akşener, "Bugün burada büyük haksızlığın iadesi için toplandık. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyenler burada. 100 yıl önce verilen kararın, ilkenin, iradenin temsilcileri, kadınlar, erkekler, gençler yaşlılar burada. İstanbul'dan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, diye haykıranların sesini duymayanların, onların saraylara kapandığı anda milletin sesini duymadığı anda, biz Saraçhane'deyiz. Bir tiyatroya, bir haksızlığa, kara cübbelerini saranlara buradan seslenen İstanbullular, saray sizinse Saraçhane bizimdir diyorsunuz. Zulüm sizinse, sandık bizimdir. Gençler diyor ki; yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat. Size, bize terörist deseler de haksız yere Ekrem kardeşimi yargılasalar da, bu irade, bu ses, bu yürek, bu iyilik, bu demokrasi aşkı sandıkta verilecek. Cezanın ortaya koyduğu irade gösteriyor ki artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin senin yanında olduğunu görüyoruz. Hiçbir haksızlık, sonsuza kadar sürmez. Hele aziz milletimizde hiç sürmez. Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi gittiler, geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler. Demokrasi bizimdir, sandık bizimdir. Bu irade elbette ki bizimdir" dedi.

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