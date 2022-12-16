Motorine zam bekleniyor
Motorin fiyatlarında artış bekleniyor. 1.7 TL olacağı tahmin edilen zammın yarından itibaren geçerli olacağı düşünülüyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 09:30, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 09:32
BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?
Motorin fiyatlarında artış bekleniyor. 1.7 TL olacağı tahmin edilen zammın yarından itibaren geçerli olacağı düşünülüyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.1 liradan satılıyor.
Fiyatı 1.07 lira artan benzinin litresi ise ortalama 18.51 TL'den satılıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız