MİT yalanıyla cinsel istismarda okul müdürü tutuklandı

Konya'da 17 yaşındaki G.A,, "Seni MİT'e memur olarak alacağız" vaadiyle kandırılmış, cinsel saldırıya uğramıştı. 2 okul müdürü de istismara aracılık etmişti.

Öğrencinin okuduğu okulun müdürü Harun Avcu'nın, G.A'ya başka bir okulun müdiresinin odasında dini nikah kıydığı öne sürülüyordu. Okul müdürleri olay sonrası açığa alınmıştı.

Ailenin şikayeti üzerine G.A'ya istismarda bulunan Ahmet Mandal, tutuklanmıştı. Okul müdürü Harun Avcu hakkında da tutuklama kararı verildi.

Kadın müdür ve eşinin de aralarında olduğu diğer 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SENİ MİT'E ALALIM"

Lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G.A, notları iyi olduğu için okul müdürünün kendisine 'Seni MİT'e memur olarak alalım' dediğini anlattı.

Okul müdürü öğrenciyi kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan Ahmet Mandal ile tanıştırdı.

ÖLÜM TEHDİDİ

Genç kızın iddiasına göre zanlı ailesini öldürmekle tehdit etti, okul müdürü de onun istediklerini yapması istedi.

MÜDÜRÜN ODASINDA DİNİ NİKAH!

Tehdit edilen G.A'ya başka bir okulun müdürünün odasında dini nikah kıyıldı.

Okul müdürü öğrencinin babasını da okula çağırarak konuştu ve onu kızının MİT'te eğitim alacağına inandırdı. Öğrenci G.A. günlerce Ahmet Mandal'ın cinsel saldırısına maruz kaldı.

KORKTUĞU İÇİN SUSTU

Ailesini öldüreceğinden korktuğu için kimseye anlatamadığını söyleyen lise öğrencisi sonunda babasıyla konuştu. Ailenin şikayeti üzerine Ahmet Mandal, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanmıştı.