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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla 5.211,76 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 09:50, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 10:03
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,94 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 5.211,76 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55'le sigorta, en çok gerileyen yüzde 0,99'la madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini sürdürerek dünya borsalarından pozitif ayrışmaya devam etti ve günü yüzde 2,41 değer kazanarak 5.188,82 puandan tamamladı.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının gelecek dönemde faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesi ile resesyon endişelerinin güçlenmesi ve beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini söyledi.

Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini vurgulayan analistler, dengelenme sürecinde artabilecek oynaklığa karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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