Tokat'ta okulun bahçesine devrilen otomobildeki öğretmen yaralandı
Tokat'ta, okulun bahçesine devrilen otomobildeki öğretmen yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 10:24, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 11:15
Gülbahar Hatun Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki Tokat Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Sena Şahin'in kullandığı 60 ADL 292 plakalı otomobil, okul kapısının yanındaki demir korkuluğa çarparak bahçeye devrildi ve park halindeki bir otomobile çarptı.
Kazada yaralanan Şahin, araçtan öğretmen arkadaşları tarafından çıkarıldı.
Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, kaza, okulun güvenlik kamerasıyla kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız