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MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:- "Yaz okullarının kapsamını genişletiyoruz. Bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce kurslarımız sömestirde de açık olacak"- "Okul öncesine devam eden tüm öğrencilere 'ücretsiz yemek' hedefimizi, 2023 sonuna kadar kademeli gerçekleştireceğiz"- "Sadece öğretmenevleri, öğretmen enstitüleri değil aynı zamanda pansiyonların tamamını 5 yıldızlı otel konforuna getireceğiz ve ISO 9001 sertifikasını da 2023 sonuna kadar tamamlayacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 11:17, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 11:18
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MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz yaz okullarının kapsamını genişlettiklerini ve ilk kez 23 Ocak-3 Şubat 2023'teki sömestirde bilim ve sanat, matematik ve İngilizce kursları açacaklarını bildirdi.

Özer, AA muhabirinin eğitim gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Sömestire ilişkin hazırlıkların sorulması üzerine Özer, geçen yaz, tüm öğrencilerin hem nitelikli tatil geçirmesi hem de öğrenme serüvenlerini sürdürmesi için ilk kez yaz okulları açtıklarını hatırlattı.

Bilim ve sanat, matematik ve İngilizce yaz okullarından yaklaşık 1 milyon öğrencinin ücretsiz yararlandığını belirten Özer, şöyle konuştu:

"Bize gelen en büyük şikayet, bu kursların 2-3 haftalık sürelerinin çok kısıtlı olmasıydı. Velilerden ve öğrencilerden bu kursların tam yaz dönemini kapsayacak şekilde olması yönünde çok ciddi talep geldi. 2023'te de yaz okulu uygulamamızı devam ettireceğiz ve 23 Ocak-3 Şubat'taki 2 haftalık sömestirde ilk kez yaz okulu kapsamını genişleterek tüm kurslarımızı açacağız. Bu kapsamda, bilim ve sanat yaz okulları, matematik ve İngilizce kurslarımız sömestirde de açık olacak."

- Ücretsiz öğle yemeğinde okul öncesinde yeni hedefler hayata geçecek

Yeni yılda ücretsiz öğle yemeğinin kapsamının genişletilmesine yönelik hazırlıkların sorulması üzerine Özer, Bakanlığın öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla onları desteklemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar çok sayıda projenin kararlı şekilde uygulanmaya devam ettiğini anlatan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlardan bir kısmı da ücretsiz öğle yemeğiyle ilgili. İhtiyacı olan öğrencilerin ücretsiz yemeğe erişimiyle ilgili yıllardan beri istikrarlı şekilde politikalar uygulanıyor. Bu konuda kamuoyunda bir yanılgı var, bu hizmet sanki tüm taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle sınırlı bir politikaymış gibi. Hayır. Taşımalı eğitim kapsamında yaklaşık 1 milyon öğrenci ücretsiz yemek yiyor, geriye kalan kısmı pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz, diğer taraftan sosyal yardımlaşma alan ailelerimizin çocukları. 1,5 milyonu 1,8 milyona çıkardık. 2022'de bir yenilik yaptık, okul öncesi eğitime ağırlık verdiğimiz için okul öncesi eğitim kademelerindeki ilk kez 400 bin öğrenciye ücretsiz yemek verdik. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak en öncelikli politikalarımızdan birisi okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Bunun için çok ciddi fiziksel yatırım yaptık ve oranları ciddi olarak artırdık. Bu kademedeki okullaşma oranlarını yüzde 65'ten yüzde 99'a çıkardık. 2023'teki hedefimiz, okul öncesine devam eden tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vermek. Bunu da 2023'ün sonuna kadar kademeli gerçekleştireceğiz."

- MEB'in tesisleri otel konforunda olacak

Özer, Bakanlığının 2023'teki hedefleri arasında, tüm öğretmenevleri, uygulama otelleri ve hizmet içi eğitim enstitülerini yenileme çalışmaları kapsamına alarak ISO 9001 kalite belgesiyle belgelendirmek olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak 2023'te hem öğrencilerin hem öğretmenlerin kaldığı mekanların niteliğini çok daha iyi noktaya taşıyacaklarını, ISO 9001 standardının şartlarını yerine getireceklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Sadece öğretmenevleri, öğretmen enstitüleri değil aynı zamanda pansiyonların tamamını 5 yıldızlı otel konforuna getireceğiz ve ISO 9001 sertifikasını da 2023 sonuna kadar tamamlayacağız. İstiyoruz ki öğrencilerimizin eğitimlerine devam ederken kaldıkları pansiyon, gerçekten onların çok konforlu ortamda kalmasını sağlayacak bir ortam olsun. İstiyoruz ki öğretmenlerimiz, öğretmenevlerinde veya eğitim enstitülerinde çok nitelikli ortamlarda vakit geçirsin. Dolayısıyla nasıl Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi'ni başlatmışsak, oradaki farkları elimine etmişsek, aynı çalışmayı kalış yerleri için de gerçekleştireceğiz."

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