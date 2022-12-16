Sağlık nedeniyle ilişiği kesilen emniyet mensuplarının sivil memurluk için başvuru şartları belirlendi

Resmi Gazete'de 30 Kasım'da yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, emniyet hizmetleri sınıfından sağlık sebebiyle yargı kararı gereğince ilişiği kesilenlerin genel idare hizmetleri (GİH) sınıfına açıktan atanabilmelerine imkan tanındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, açıktan atamaya dair usul ve esasları belirledi. Buna göre, atanma talebinde bulunacak kişilerin il emniyet müdürlükleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığına 6 ay içerisinde dilekçe ile başvurması gerekiyor.

Başvurular sonrası Personel Başkanlığınca yapılacak değerlendirmede, gerekli şartları taşıdığına karar verilenlerden sağlık kurulu raporu (giriş raporu) istenecek. Bu kişilerle ilgili aynı zamanda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri başlatılacak.

Sağlık Yönetmeliği'nde belirlenmiş usul ve esaslara uygun şekilde alınacak giriş raporuyla ilgili karar, Sağlık Komisyonunca genel idare hizmetleri sınıfına atanmak için gerekli sağlık şartları yönünden değerlendirme yapılarak verilecek.

Belirlenen şartları taşıdığı değerlendirilenlerin, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerindeki genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun unvanlara atanmaları Emniyet Genel Müdürünün onayı ile yapılacak.