TEİS Genel Başkanı Saydan'dan hastaların uzatılan rapor süreleriyle ilgili açıklama

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, süresi uzatılmış raporlu hastaların rapor sürelerinin Sağlık Bakanlığınca 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığını bildirerek, "Hastaların mağdur olmaması için SGK'nın da rapor süresini bir an önce uzatması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Saydan, yazılı açıklamasında, rapor süreleriyle ilgili Bakanlığın dün yayımladığı duyuruya ilişkin bilgileri paylaştı.

Duyuruyla raporlu hastaların daha önce uzatılmış rapor sürelerinin hastanelerde yoğunluk oluşmaması amacıyla tekrar uzatıldığını aktaran Saydan, "Süresi uzatılmış raporlu hastaların rapor sürelerini Sağlık Bakanlığı 30 Haziran 2023 tarihine uzattı. Hastaların mağdur olmaması için SGK'nın da rapor süresini bir an önce uzatması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saydan, SGK'nın kronik hastalıklara sahip yaklaşık 30 milyon civarında hasta ve 80 milyon tekil rapor süresini Medula sisteminde hızla uzatmasının önemine değinerek, aksi halde eczanelerden bugünden itibaren ilaçları almanın mümkün olmadığını vurguladı.

Saydan, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru çok yerinde olmuştur. Çünkü bütün raporların aynı zamanda yenilenmesi hastanelerde büyük kalabalıklara neden olacak ve salgın hastalık riskini arttıracaktı." değerlendirmesinde bulundu.