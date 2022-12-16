İlanda tez konusunun bir kısmını yazarak alan dışı adayı tarif etti

Söz konusu kadroların "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 3 üncü maddesinin 3 fıkrasında yer alan "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez." hükmüne uygunluğu yönünden baktığımızda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi kadro şartının ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiğini görüyoruz.

İlgili kadroya başvuracak adayların "Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Mistik söylem, şarkiyatçılık ve kültürel bellek kavramı alanında çalışmaları olmak." şartını taşımaları istenmiştir. Aranılan özel şartı ifadeleri Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde arattığımızda ülkemizde bu alanda çalışan tek bir adayın olduğu görülmektedir.

Ayrıca yazılan bu tezin ilanın çıkıldığı Yeni Türk Dili Bilim Dalı değil farklı bir alan olan Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında yapıldığı görülmektedir.

Mevcut düzenlemelere göre belli bir adayı tarif edici ifadelere ilanlarında yer verilmesi gerekmesinin yanında, kurumların alanlara uygun istihdam yapması gerektiğinden Kamu Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılmasını düstur edinmesi gereken bir devlet üniversitesinin ilanlarını ve adaylarını anabilim dallarına uygun mezuniyete sahip adaylardan seçmeyerek bilimsel kaliteyi artırıcı aday arayışına girmediği ve bu ilanda belirtilen durumların göz ardı edildiği görülmektedir.

Üniversitelerin alacakları adaylara yönelik bu türden tez konusu şartlarını ilanlara yer vermeye yönelik politikaları ve norm kadro yönetmeli sonrası sırf birilerine kadro vermek adına alan dışı istihdamlarını ne zaman sona erecek bilmiyoruz. Ne yazık ki görüldüğü üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yapmış olduğu yönetmelik değişikliği de bu durumu düzeltmeye gücü yetmemiştir.

Umuyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreninde bahsettiği YÖK'ün teşkilat yapısının reform edilmesine ilişkin müjdesi en kısa sürede gerçekleşir ve gelecek yeni yapı ve yeni yöneticilerle bu konuya yönelik daha sıkı tedbirler alınarak üniversitelere öğretim üyesi ve öğretim elemanı alımlarında arzulanan liyakatı hep birlikte yakalamış ve görmüş oluruz!

