2. Ordu eski Komutanı Huduti'nin darbe cezası düşürüldü, 12 yıl hapis verildi

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Adem Huduti tutuklu bulunduğu cezaevinden, diğer sanıklar Eyüp Özcan ve Fatih Gürcan da bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Murat Mutlu'nun salonda hazır bulunduğu duruşmaya sanık Hasan Ayaz ise katılmadı.

Talebi sorulan Cumhurbaşkanlığı avukatı Bayram Taşkın, mütalaaya katılmadıkları, sanıkların iddianamedeki sevk maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedikleri yönündeki görüşünü yineledi.

Sanıklar Murat Mutlu, Fatih Gürcan ve Eyüp Özcan ise beraat talebinde bulundu.

Savunması istenen Adem Huduti, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yeni bir mütalaa hazırlamasını beklediklerini ancak savcılığın eski mütalaada ısrarcı olduğunu savundu.

Adli makamların kendisini sanık olarak değil düşman olarak gördüğünü ileri süren Huduti, "Suçluları öldürmeyip yargıya teslim ettiğim için suçluyum. Suçluyu yargıya teslim etmek suç değil." dedi.

Darbe girişimine kalkışanların kendisine silah çektiklerini iddia eden Huduti, darbecilerle birlikte olmadığının ve aynı yolu yürümediğinin dosyadaki delillerle de ispatlandığını savundu. Huduti, kendisinden darbecileri öldürmek için emir istendiğini, kendisinin "İlk kurşunu biz atmayalım, onlar kurşun atarsa çekinmeden vuralım." dediğini ileri sürerek, beraatını istedi.

Sanık Adem Huduti'nin oğlu ve avukatı olan Ersü Oktay Huduti ise müvekkili Adem Huduti'nin darbe girişimine karşı olduğuna yönelik açıklama yapan 4 ordu komutanından biri olduğunu savunarak, suçun unsurlarının oluşmadığı iddiasında bulundu.

Adem Huduti'nin tutuklu bulunduğu cevaevinde rahatsızlandığını ifade eden Ersü Oktay Huduti, en azından adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adem Huduti'nin "anayasayı ihlale teşebbüse yardım" suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, sanığa bu suçtan takdiri indirimi de uygulayıp 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar Gürcan, Özcan, Mutlu ve Ayaz'ın dosyasının ise FETÖ üyeliği ve darbe girişimine yardım etme yönünden incelenmek üzere ayrılmasını kararlaştırdı.

- Davanın geçmişi

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçuna yardım"dan 15 yıl hapis cezası verilmişti. Huduti'nin koruma astsubayları Fatih Gürcan ve Eyüp Özcan ile yüzbaşı Murat Mutlu ve astsubay Hasan Ayaz ise beraat etmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin sanık Huduti hakkındaki 15 yıl hapis cezasını onaması sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtiraz üzerine kararı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sanık Huduti'ye ceza verilirken yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeksizin takdiri indirim uygulanmadığı için kararı bozmuş, haklarında beraat kararı verilen diğer 4 sanığın dosyasının ise FETÖ üyeliği ve darbe girişimine yardım etme yönünden incelenmesi gerektiğine işaret etmişti.