Edirne'de 4 terör örgütü mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ ve PKK mensubu 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 14:05, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 14:06
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrollerde, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin, terör örgütleri FETÖ ve PKK üyesi oldukları için arandığı belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız