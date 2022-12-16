Erdoğan: Ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni döneme giriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "20 yıla sığdırdığımız asırlık işlere harcadığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak, ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni döneme giriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
"Tesisimiz ülkemizin en yoğun tüketiminde dahi talebin dörtte birini tek başına karşılayabilecektir."
"Açılışla birlikte Silivri Avrupa'daki en büyük yer altı gaz depolama tesisi haline gelmiştir"
"20 yıla sığdırdığımız asırlık işlere harcadığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak, ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni döneme giriyoruz"
"Bugün Türkiye, kendi vatandaşlarına ve sanayisine sunduğu enerji hizmetiyle dünyanın 17'nci büyük arzına sahip ülkesidir."
"Amacımız, ülkemizi en kısa sürede doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir."
"Enerji vizyonumuzu, 2053'de birincil kaynaklarda dışa bağımlılığımızı yüzde 71'den yüzde 13'e indirecek şekilde belirledik."
"Türkiye'nin Libya'yla yaptığı anlaşmanın yol açtığı rahatsızlıkların gerisinde enerji alanındaki her yatırımın, bir asırlık derinliğe sahip olması yatıyor."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız