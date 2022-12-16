Düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulamasında 6'sı yabancı uyruklu 14 organizatör, 883 düzensiz göçmen ile 8'i terör örgütü mensubu 661 aranan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/12) uygulamasının yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 32 bin 618 personel ve 9 bin 651 ekibin katılımıyla, yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları gibi 7 bin 424 noktada uygulama yapıldığı belirtildi.

Uygulamada 5 bin 417 metruk bina, 9 bin 782 umuma açık yer, 460 terminal ve 3 bin 250 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 909 yerin kontrol edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 14 organizatör gözaltına alınmış, 883 düzensiz göçmen yakalanmış, 57'si yabancı uyruklu, 8'i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere toplam 661 aranan şahıs tespit edilmiş, 494'ü yabancı uyruklu ve 78'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 572 şahsa idari yaptırım uygulanmıştır. Uygulamada 4 kamyonet, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 36 mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 145 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiştir."