2023 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda 2023 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde grubu adına söz aldı.

Bu sabah Diyarbakır'daki terör saldırısını lanetleyen ve yaralananlara acil şifa dileyen Kalaycı, ülkenin huzur ve güvenliğine kastedenlerin bunun bedelini ödeyeceğini, terörün kökünün kazınacağı günlerin yakın olduğunu söyledi.

Bütçe görüşmelerinin, dünyada büyük sorunların yaşandığı bir dönemde yapıldığını anımsatan Kalaycı, küresel ekonomi yavaşlarken birçok ülkede resesyon beklentilerinin yükseldiğini ancak Türkiye'nin zorlu koşullara rağmen büyüyen ve güçlenen bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye Ekonomi Modeli ile büyümede, üretimde, makine teçhizat yatırımlarında, istihdamda, ihracatta ve turizmde tarihi rekorlar kırıldığını ifade eden Kalaycı, Türkiye ekonomisinin tüm güçlüklere rağmen son yıllarda gösterdiği yüksek performansın uluslararası kuruluşların raporlarına da yansıdığına işaret etti. Buna rağmen 2011 yılında açıklanan 2023 yılına dair makroekonomik hedeflerin neden tutturulamadığı ve on yıl öncesine göre milli gelirin neden düştüğü sorgulanıp başarısızlık hikayeleri anlatıldığını aktaran Kalaycı, "Bu süreçte ülkemizi hedef alan komplo, kumpas ve saldırılar maalesef göz ardı edilmekte, Türkiye'yi teslim almayı hedefleyen odakların alçakça projelendirdiği 15 Temmuz hain işgal teşebbüsü, hendek terörü, isyan denemeleri, terör eylemleri ile ekonomik saldırıların ve bunlarla mücadelenin ekonomimize yüklediği maliyet ne yazık ki görmezden gelinmektedir. Hamdolsun, bekamıza yönelik bu tehdit ve tehlikeler boşa çıkarılmış, oynanan oyunlar ve tuzaklar bozulmuştur." diye konuştu.

Mustafa Kalaycı, son günlerde yine kirli oyunların sahnelendiğini, ülkenin huzur ve güvenliğinin hedef alındığını ancak bunların asla başarılı olamayacağını söyledi. Türk istiklalinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile doğrulduğunu, Cumhur İttifakı ile ayağa kalktığını; yabancı odakların ve işbirlikçilerinin sancılarının bundan olduğunu ifade eden Kalaycı, "ABD ve AB teröristleri himaye etmekte, iki yüzlü siyaset izlemektedir. Bir taraftan Yunanistan silahlandırılıp kışkırtılırken, diğer yandan terör örgütlerine silah, mühimmat, araç, gereç gönderilmektedir. Haçın hilale tahammülsüzlüğünün özünde, Türk ve İslam düşmanlığı yatmaktadır." sözlerini sarf etti.

- "Enflasyon çıktığı gibi inecek"

Mustafa Kalaycı, 2022 yılı turizm hedeflerinin tarihi bir rekor niteliğini taşıyan 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelire ulaştığını belirterek bu yıl ihracatın her ay rekor kırdığını, Kasım ayı itibarıyla yıllık 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını kaydetti.

İthalattaki artışta ve cari açığın büyümesinde küresel emtia özellikle de enerji fiyatlarındaki anormal yükselişin etkili olduğuna dikkati çeken Kalaycı, Türkiye'nin sadece enerji ithalatının Kasım itibarıyla yıllık yüzde 103 yükselerek 44,8 milyar dolar arttığını bildirdi.

Küresel fiyat artışlarının Türkiye'de de enflasyonu yükselttiğini, döviz kurlarındaki ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan artışların da enflasyonu körüklediğini söyleyen Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye para ve maliye politikaları ile fiyat istikrarını sağlamak için mücadele vermektedir. Ülkemizde ekim ayı itibarıyla yüzde 85,51'e kadar yükselen yıllık enflasyon oranı kasım ayında 84,39 olmuştur. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon yüzde 102,55 olup artış devam etmiştir. Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının kontrolü sağlanmalı, denetimler sıkı ve etkin biçimde sürdürülmelidir. Haksız kazanç sağlayan, insanımızın sofrasına göz diken fırsatçıların yakasından tutulmalı, kirli oyunun bir parçası olarak fiyat etiketlerini kabartanlar deşifre edilerek cümle aleme rezil edilmeli, yaptıklarının bedeli de ödetilmelidir. Enflasyonun bu aydan itibaren yüksek oranlarda tepetaklak düştüğü görülecektir. Adına 'baz etkisi' deyin, ne derseniz deyin, neticede enflasyon çıktığı gibi inecektir."

Cumhur İttifakı'nın hayata geçirdiği vaatleri sıralayarak, bunların aynı zamanda partisinin seçim beyannamelerinde sözünü verdiği konular olduğunu söyleyen Kalaycı, şöyle konuştu:

"Sözleşmelilere ve geçici işçilere kadro verilmesi ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklifleri bu ay sonuna kadar bekliyoruz. Kadro alamayan tüm taşeron işçiler, vekil, fahri ve ücretli statüde çalışanların kapsama alınmasını, yardımcı hizmetler personelinin genel idare ve teknik hizmetler sınıfına aktarılmasını gerekli görüyoruz. Bu yıl asgari ücret yüzde 94,6, kamu çalışanları ve emeklilerinin aylıkları yüzde 85,5, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 78,6 artırılmıştır. Yılbaşından itibaren uygulanacak asgari ücret ile emeklilerin ve kamu çalışanlarının maaş artışında enflasyonla birlikte refah payının da dikkate alınması beklentimizdir. Şehitlerimizin anne ve babasının aylıklarının artırılması, şehit çocuklarının hepsine iş imkanı verilmesi, muharip gazilerimizin şeref aylığının eşitlenmesi ve artırılması, gazilerimize de ÖTV'siz araç alma imkanı verilmesi ve malul sayılmayan gazilerimize gazilik unvanı ve haklar verilmesi görüşündeyiz."

- "Milletimiz, Cumhuriyet'imizin 100. yılında terör belasından tamamen kurtulacak"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, toplumsal ihtiyaçların karşılanması ile birlikte büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlayan 2023 yılı bütçesinin, Orta Vadeli Program'da yer alan makroekonomik hedef ve politikalarla uyumlu olarak hazırlandığını söyledi.

Bu bütçenin, tüm vatandaşların nitelikli kamu hizmeti almasını sağlayacağına; ülkenin bekasını koruma kararlılığına ve lider ülke Türkiye'nin inşasına destek olacağına inandıklarını dile getiren Aksu, 2023 yılı bütçesinden en büyük payın eğitime ve gençlere ayrıldığına dikkati çekti.

Eğitime ve gençliğe yapılacak yatırımın, Türkiye'nin geleceği için yapılmış en değerli yatırım ve gençliğin beklentilerinin karşılanmasının ihmal edilemez bir gereklilik olduğunu vurgulayan Aksu, "Bu kapsamda, eğitime verilen önemin göstergesi olarak bütçenin yüzde 14,5'i eğitime ayrılmış, yükseköğretim dahil edildiğinde eğitim bütçesi yüzde 66,9 artışla 649,8 milyar liraya yükseltilmiştir. Eğitim sisteminin en temel ögesi olan öğretmenlerimizin 3600 ek gösterge dahil mali ve sosyal haklarına yönelik birçok beklentisi 2022 yılı içinde karşılanmış, meslek kanunu ile de kariyer basamakları artırılmıştır." dedi.

Güvenliğin olmadığı yerde, özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından söz etmenin mümkün olmadığına işaret eden Aksu, "Terör bir insanlık suçu, devletimizin bekasına ve milletimizin birliğine en büyük tehdittir. O sebeple demokrasiye, insan haklarına ve hukuka saygıdan bahseden herkesin ve her ülkenin, insanlığın ortak düşmanı olan teröre ve terör örgütlerine yönelik amasız, fakatsız ortak bir karşı tavır alma mecburiyeti bulunmaktadır. MHP olarak, hangi düşünce ve amaç uğruna olursa olsun, terörü ve şiddeti bir yöntem olarak benimseyen anlayışı devletimizin bekasına, milletimizin huzur ve güvenliğine, aynı zamanda insanlığa karşı bir tehdit olarak görüyoruz." diye konuştu.

MHP'li Aksu, son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet güçleri tarafından düzenlenen harekatlarla PKK-YPG ve tüm terör örgütlerine darbe üstüne darbe indirildiğini, güney sınırları boyunca açılmak istenen terör koridorunun ve yeni bir göç dalgasının önüne geçildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye, artık meşru haklarını kullanarak, tehdit nereden kaynaklanıyorsa ve terörist neredeyse arayıp bularak orayı yıkıp geçmektedir. Bugün ülkemizin her yerinde huzur hakim, ekonomik ve sosyal hayat canlıdır. Huzur ortamıyla birlikte, terörden arındırılan Gabar Dağı'nda zengin petrol yatakları keşfedilmiş, Türkiye'nin her bölgesindeki yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi ekonomik değere dönüştürme ve kalkınmaya ivme kazandırma süreci hızlanmıştır. İnşallah bu kararlı mücadele sonuç verecek, milletimiz Cumhuriyet'imizin 100. yılında terör belasından tamamen kurtulacaktır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama kararlılığıyla, savunma ve güvenliğe, bütçeden 468,7 milyar lira ödenek ayrılmıştır. Kahraman güvenlik güçlerimizin vatan ve millet uğruna verdikleri mücadelenin maddi karşılığının olamayacağını, bununla birlikte onların hayatlarını kolaylaştıracak adımların atılmasının, yeterli mali ve sosyal haklara kavuşturulmasının gerekli olduğuna inanıyor; bu yönde yapılan düzenlemelerden memnuniyet duyuyoruz."

- "Borsa İstanbul'a güvenimiz tam"

MHP'li Aksu, parti olarak program ve beyannamelerinde toplumsal kesimlere ilişkin olarak gündeme getirdikleri birçok önemli hususla beraber çalışanlara ilişkin taahhütlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Cumhur İttifakı birlikteliğinde gerçekleştirildiğini anlattı. Bu kapsamda yapılan düzenlemeleri sıralayan Aksu, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunun kökten çözülmesi, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi işçi kadrolarına alınmasına ilişkin düzenlemelerin yakında Meclis gündemine gelerek yasalaşacak olmasından da memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, aldığı yatırımlarla 2021 yılında Avrupa'da en çok tercih edilen beşinci uluslararası doğrudan yatırım destinasyonu konumuna geldiğini, yatırımcı için hızlı işleyen, öngörülebilir teşvik ve destekleri de içeren uluslararası standartlarda bir yatırım iklimine sahip olduğunu dile getiren Aksu, ülke olarak bir yandan yüksek oranda büyüme sağlarken, diğer yandan bütçe açığı ve borçlanmada önemli düşüş sağlandığını kaydetti. Aksu, "Türkiye ekonomisine güvenin bir sonucu olarak, sermaye piyasalarımızda olumlu gelişmeler kaydedilmiş, yatırımcıların piyasalarımıza talebi artmıştır. Cazibesine ve saygınlığına gölge düşürülmeye çalışılsa da işlem hacmi açısından küresel ölçekte dikkat çeken Borsa İstanbul'a bizim güvenimiz tamdır, yerli ve yabancı yatırımcılar için de en güvenli limandır." şeklinde konuştu.

MHP'li Aksu, Türkiye'nin, büyüyen, istihdam yaratan, ihracat rekorları kıran, gelir dağılımını daha adaletli hale getiren, en az borçlu ülkelerden biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Aynı zamanda da terörle kararlı mücadelesini sürdüren, egemenlik haklarından taviz vermeyen, huzurlu bir ülkedir. Ekonomik ve sosyal gelişmelerdeki bu olumlu seyir, şüphesiz ülkemizdeki demokratik, siyasi istikrarın sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile demokratik istikrarı yakalamıştır ve bundan geriye dönüş de olmayacaktır. İstikrar sürecek, Türkiye yükseldikçe yükselecek, aziz milletimiz yabancı başkentlerde gelecek arayanlara, küresel senaryolara bel bağlayanlara fırsat vermeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile her sıkıntıyı aşmayı başaran Türkiye, bundan sonra da tüm zorlukların üstesinden gelecektir."

İsmail Faruk Aksu, MHP'nin, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ne kabul oyu vereceğini belirterek bütçenin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.