3 genç kızın öldüğü kazaya ilişkin tanker sürücüsü tutuklandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tankerin ışıklı kavşakta dönüş yapan hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 genç kızın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tanker sürücüsü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 17:20, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 18:52
D-130 kara yolu Ereğli mevkisindeki ışıklı kavşakta dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan tanker sürücüsü A.A'nın (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
D-130 kara yolunda Yalova yönüne giden A.A. yönetimindeki 77 AAG 563 plakalı tanker, kavşakta karşı istikametten gelerek dönüş yapan hafif ticari araçla çarpışmıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ayşe Gül Yılmaz (24) ile Miray Kesici (20) olay yerinde, Feyza Gökgün (20) de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız