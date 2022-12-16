PTT şubesi şefini öldüren güvenlik görevlisi tutuklandı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, iş yerinde tabancayla mesai arkadaşını öldürdüğü iddia edilen güvenlik görevlisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 17:30, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 18:45
İlçedeki bir PTT şubesinde şef olarak görev yapan Mehmet Koç'u dün tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik görevlisi H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Koç'un cenazesi, Haymana ilçesi Gedikli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Dünkü olayda Mehmet Koç (37) ile güvenlik görevlisi H.K. arasında tartışma çıkmış, H.K'nin tabancayla 4 el ateş ettiği Koç, olay yerinde hayatını kaybetmiş, olay sonrası kaçan zanlı polis tarafından yakalanmıştı.Güvenlik görevlisi 'İşe geç geldin' tartışmasında PTT şubesi şefini öldürdü Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız