İmamoğlu'ndan ceza açıklaması: Doğru zamanda, doğru itirazlar yapılacak

İmamoğlu, İBB tarafından inşa edilecek Şişli Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezinin temel atma törenine katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, hakkındaki mahkumiyet kararına itiraz edip etmediğine yönelik soruya, "Her şeyin zamanı var. Hukukçularımız takip ediyor. Doğru zamanda, doğru itirazlar yapılacaktır. Umarım istinaf sürecinden geri döner." karşılığını verdi.

Saraçhane'de 2019'daki seçiminin ardından yapılan miting ile dünkü miting arasındaki farkın sorulması üzerine de İmamoğlu, "Vallahi o gün ne kadar kararlıysam, bugün de o kadar kararlıyım. O gün ne kadar cesursam, bugün ondan daha fazla cesurum diyebilirim. O gün ne kadar gençsem, bugün de o kadar gencim. Yolumuza devam ediyoruz. Arkamızda daha kararlı bir milletin olduğunun da farkındayız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun." diye konuştu.

- Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı

İmamoğlu, kız öğrenci yurdu, cami, kültür merkezi, meydan ve etkinlik alanları bulunacak Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada ise çocukların, gençlerin, kadınların ve kentteki tüm insanların sorunlarına çözüm üretmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Toplumun söz konusu katmanlarına yönelik yaptıkları çalışmalardan örnekler veren İmamoğlu, temeli atılacak kompleks içerisinde kız öğrenci yurdu bulunacağını da belirtti.

Halaskarın ''kurtarıcı" demek olduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanları arasında yer aldığını kaydeden İmamoğlu, çalışma arkadaşlarına seslenerek, projede "Meydan Camisi" olarak belirlenen caminin adının "Halaskargazi Camisi", kız yurdunun isminin ise "Zübeyde Hanım Kız Yurdu" olmasını önerdi.

İmamoğlu, Mecidiyeköy'ü Fulya'ya bağlayacaklarını ve açılışı 31 Aralık'ta yapacaklarını dile getirerek, Bostancı-Dudullu metro hattını ise 1 Ocak'ta açacaklarını kaydetti.

Ülke olarak olağan dışı bir süreçten geçildiğini söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Ama bu sürecin panzehri ne biliyor musunuz? Çok çalışmak, iyi niyetli olmak, samimi olmak ve geleceğe umutla bakabilmek. Örneğin dün, önceki gün yaşadığımız huzursuzluk, gerginlik, problem. Ne yapacağız? Tedbir alacağız. Mutlaka ve mutlaka kendimizi bu millet adına daha güçlü kılacağız ama bir şeyi daha yapacağız. Yüzümüz gülerek işimize odaklanıp, işimizi iyi yapacağız."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekilerin butona basmasıyla temele ilk harç döküldü.