Fuat Oktay: EYT düzenlemesini ay sonunda kamuoyu ile paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına söz aldı.

Bütçe görüşmelerinin sonuna gelindiğine işaret eden Oktay, harcanan yoğun mesai ve katkı için Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a, başkanvekillerine ve tüm milletvekillerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine, bakanlara, kamu kurumlarına ve yöneticilerine şahsı ve Cumhurbaşkanı adına teşekkür etti.

Diyarbakır'da polis servis aracına yönelik terör saldırısı sonucu yaralanan polislere ve sivil vatandaşlara şifa dileyen Oktay, "Milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu saldırılar tam tersine milleti birbirine kenetleyecektir, terörle mücadele kararlılığımızı da perçinleyecektir." diye konuştu.

Yürütmenin temsilcileri olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların muhalefetin emir eri olmadığını ifade eden Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların siyasi parti üyesi, kurucusu, yöneticisi olabileceğini, siyasi açıklama yapabileceğini, Anayasa'ya göre dokunulmazlıkları bulunduğunu, suç işlemeleri halinde de Yüce Divanda yargılanabileceklerini anlattı.

Oktay, sistemin geliştirilebileceğini, eleştirilebileceğini dile getirerek, "Biz hiçbir zaman statükocu olmadık ve hep ileriye baktık." dedi.

- Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararı

Fuat Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet ve siyaset yasağı kararına değinerek, İmamoğlu'nun aldığı ceza üzerinden, gerek kamuoyunda gerekse Mecliste konuyla ilgisi olmayan bir gündem inşa edilmeye çalışıldığını belirtti.

Anayasaya göre yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığını, kendilerinin bir yargı kararı hakkında beyanda bulunamayacağını kaydeden Oktay, "Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir. Bu kararın daha istinaf ve Yargıtay aşamaları bulunmaktadır. Kararı verecek olan da ne karalama siyasetiyle muhalefet ne yürütme ne de TBMM'dir. Şayet verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa, bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir. Mahkeme kararlarının arkasında 'siyasi akıl' aramak, 'siyasal akılsızlığın' ta kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Oktay, bugüne kadarki safahatı ve bundan sonraki süreci açıkça ortada olan bir konuyu, mitinglerle, ateşli beyanatlarla, asıl bağlamından kopartılmış çıkarsamalarla gündeme getirmenin başka bir niyetin ifadesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu konuda mağduriyet edebiyatı yapanları, yine bu kürsüde 'biz mağduriyet edebiyatı' yapmayız diye haykıran muhalefet milletvekillerine havale ediyoruz. Siyasette söz millete karşı söylenir, milletin iradesi muhatap alınır. Muhalefetin kendi içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür. Mağduriyet ve oyun arıyorsanız kendi içinizdeki hizipleşmelere bakın. Hele hele adaylık kavgasının Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize yönelik kirli bir kampanya üzerinden yürütülmeye kalkılması en hafif ifadesiyle bunu yapanların kendi yetersizliklerini ikrarıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadarki tüm seçimlerde olduğu gibi, bu seçimde de siyasi rakiplerini yenmek için mahkeme kararına ihtiyacı olmadığını ifade eden Oktay, "Cumhurbaşkanımız mücadelesini siyaset meydanında verir, desteği milletten ister, neticeyi sandıkta alır. Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz. Gerisi lafıgüzaftır. Milletimizin de bu laflara karnı toktur." diye konuştu.

- "Bütçe her alanda Türkiye'nin önünü açacak özelliklere sahip"

AK Parti hükümetlerinin 21'inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 5. bütçenin, Cumhuriyetin 100. yılının bütçesi olduğunu dile getiren Oktay, şunları söyledi:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına, taleplerine, beklentilerine odaklanan 2023 yılı bütçesi, Türkiye Yüzyılı'nın ilk mali zeminidir. 100'üncü yılın bütçesi; 20 yılda yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını daha da öteye taşıyacak yapıdadır. Bütçe görüşmelerinin başladığı ilk günden bu yana vurguluyoruz; 2023 bütçe kanun teklifimizi vatandaşımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak şekilde hazırladık. Sosyal yönlerinin yanı sıra yerli-milli teknoloji, yenilenebilir enerji, dijitalleşme, herkes için spor, yeni nesil turizm ve ihracat destekleriyle bütçemiz, dengeli şekilde, her alanda Türkiye'nin önünü açacak özelliklere sahiptir."

Oktay, bütçenin 85 milyonun bütçesi olduğunu vurgulayarak, "Biz eser ve hizmet siyaseti derdindeyiz, muhalefetin buram-buram reklam kokan hareketler içinde olduğunu kamuoyu net şekilde görmektedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla hedefli büyüme" dedikçe muhalefetin ayrım, gerilim, intikam, fecaat ve icazet hedefli bir modelden yana olduğunu söyledi.

Kimi zaman rakamların ve gerçeklerin muhalefet tarafından çarpıtılmaya çalışıldığını dile getiren Oktay, muhalefetin pandemi hiç olmamış, Rusya-Ukrayna savaşı hiç çıkmamış, sınırlarda her şey güllük gülistanlıkmış gibi yaşananları görmezden geldiğini belirtti.

Muhalefetin yapılanları görmediğini ve duymadığını söyleyen Oktay, "Milletin bütçesini bir kenara bırakıp şahsıma ilişkin aslı astarı olmayan iddiaları, burada, proje ödevi gibi kartonla, el işi kağıdıyla sunmaya kalktığınız anları da yaşadık." diye konuştu.

Oktay, muhalefet mega eserlerin üzerini kara propagandayla örtmeye çabalarken 1 dakika durmadıklarını vurgulayarak, bütçe görüşmeleri sürerken eş zamanlı olarak sayısız eseri, hizmeti millete kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'yi ilmek ilmek, emek emek dokuyup yükselttiklerini anlatan Oktay, "Ayın her haftasını, günümüzün her anını büyük bir aşkla, şevkle, azimle çalışarak geçiriyoruz. Şu an ben burada konuşmamı yaparken ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımız yükselmeye devam ediyor." dedi.

Oktay, aralık ayı sonuna kadar asgari ücreti makul düzeyde belirleyeceklerini, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade etti.

2023 yılı kredi burs rakamlarını lisans öğrencileri için 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkardıklarını aktaran Oktay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdikleri gibi bu ay tamamlayacaklarını kaydetti.

Oktay, "Yine durmaya, dinlenmeye niyetimiz yok. Çarpıtmalarla gündemi değiştirerek bizi hedeflerimizden alıkoyamazsınız. Siz boş mağduriyet tiyatrolarıyla vakit tüketirken, biz her an hizmet her an eser üretiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nı milletle birlikte inşa edeceklerini ifade eden Oktay, Türkiye Yüzyılı programıyla, milletin kalkınma ve demokrasi hayallerini en üst düzeyde hayata geçirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladıklarını, 2023 yılında yörüngesine fırlatacaklarını anımsatan Oktay, ilk milli gözlem uydusu İMECE'nin de uçuş modelinin testlerine başlandığını, uydunun 2023'te yörüngesinde olacağını söyledi.

Yeni nesil süper bilgisayar TRUBA'nın yer alacağı yeni veri merkezini 2023 yılında Ankara'da açacaklarının bilgisini veren Oktay, böylece Türkiye'de yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasitenin 5 kat artacağını ifade etti.

Elektrikli araç piyasasında küresel marka olma hedefiyle hayata geçirilen ve nesnelerin interneti altyapısına sahip olan yerli otomobil Togg'un, 2023 yılının mart ayında yollarda olacağını belirten Oktay, "O da yetmeyecek, Avrupa'da ve dünyanın diğer ülkelerinde de yollarda olacak, bunu hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Başta KOBİ'ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimlilik artışlarına önemli katkılar sunan Model Fabrikaları, 2023 yılı sonuna kadar Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya illerinde de kuracaklarını dile getiren Oktay, Ankara AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, İstanbul Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, İstanbul Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı inşaatlarını tamamlayarak açılışa hazır hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Oktay, 1210 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi, 2 bin 60 yataklı İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, 1875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi ve 610 yataklı Kütahya Şehir Hastanesini de gelecek yıl şehir hastaneleri "gurur tablosuna" ekleyeceklerini söyledi.

- "Doğal gazda kaynak ülke olma yolunda ilerliyoruz"

Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilecek doğal gazı 2023'ün ilk çeyreğinde vatandaşların kullanımına sunacaklarını kaydeden Oktay, "Doğal gazda kaynak ülkelere yakınlığa ek olarak kaynak ülke olma yolunda ilerliyoruz. Trakya'da kurmayı planladığımız doğal gaz merkezi için atacağımız adımlarla Türkiye bir enerji üssü olacak. Bu yoldaki çalışmalarımız ciddiyetle ve hızla devam etmektedir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması planlanmakta." ifadeleri kullandı.

Eskişehir Kırka'da 600 tonluk, Balıkesir Bandırma'da 100 tonluk olmak üzere toplam 700 ton kapasiteli lityum karbonat üretim tesisinin kurulma çalışmalarını ilerleteceklerini ve böylece yeşil dönüşümde önemli bir adım daha atacaklarını söyleyen Oktay, "Bu tesisin özelliği dünyada nadir bulunan elementlerden olması. Bu anlamda tesislerimiz önem arz ediyor." dedi.

- "Gelir Koruma Sigortası'nı yaygınlaştıracağız"

Oktay, Konya'da pilot olarak başlatılan ve üreticileri hem verim düşüşü hem de fiyat azalış riskine karşı koruyan en gelişmiş tarım sigortacılığı ürünü olan Gelir Koruma Sigortası'nı 2023'te tüm illerde yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Türkiye'nin 100. yılının bütçesiyle, Cumhuriyetin yeni yüzyılına, 'Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir başlangıç yapacaklarını kaydeden Oktay, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun öncelikli hedeflerinden birisi, ülkemizde huzurun kökleştirilmesi. Güvenliğimize yönelik tehditleri sınırlarımıza dayanmadan kaynağında bertaraf eden, yerli, milli teknolojilerle donanmış, etki alanı üç kıta, ilgi alanı ise bütün dünya olan bir milli savunma anlayışıyla stratejik güvenliğin yüzyılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yüzyılın, dış temsilcilik ağıyla dünyayı saran, bölgesel ve küresel meselelerde söz sahibi, belirleyici diplomasinin yüzyılı olacağını anlatan Oktay, "Bugüne kadar aştığımız badireler, katettiğimiz mesafe ve taviz vermeden geldiğimiz noktaya da kolay gelmedik. Bugün de sergilenen tiyatrolardan zerrece etkilenecek değiliz. Siz kara bulutlardan örülü senaryolar yazsanız da biz aydınlık geleceğimize yürüyoruz. Küresel piyasalardaki olumsuzluklar da bizi yıldıramaz. Yine zorlukları geride bırakacak, milletimizi feraha çıkaracak olan bizleriz. Cumhur İttifakı olarak milletimize fayda, ülkemize katma değer sağlayacak adımlara birlikte imza atmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin son 20 yıldır karşılaştığı krizleri fırsata, sınamaları kazanca dönüştürme konusunda tecrübe sahibi olduğunu belirten Oktay, vesayetin ayak oyunlarından terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerinden küresel ekonomik tuzaklara kadar nice engeli aşarak Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını söyledi.

- "Uluslararası kuruluşlar büyüme tahminlerini yükseltti"

Oktay, Türkiye'nin geçmişten edindiği tecrübelerle bütçeyi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedefiyle Türkiye'yi büyütme esasına dayanan ekonomi politikasına uygun şekilde hazırladıklarını belirtti.

Oktay, "Her bütçemiz gibi 2023 teklifinde de bir yanda çalışanından işverenine, öğrencisinden emeklisine, esnafından çiftçisine tüm kesimleri koruyacak, diğer yandan da yatırımı, üretimi kesintisiz destekleyecek bir yaklaşımı esas aldık." ifadelerini kullandı.

Küresel ekonominin temel belirleyicisi konumundaki ürünler başta olmak üzere, emtia fiyatlarında keskin artışların yaşandığını anımsatan Oktay, işsizliğin küresel bir sorun olarak varlığını devam ettirdiğini, pek çok ülkede bütçe açıkları, enflasyon ve borçluluk oranlarının tarihi seviyelere ulaşmış durumda olduğunu aktardı.

Pek çok yerde resesyon, yani ekonomik durgunluk ve daralma tartışmalarının yaşandığını vurgulayan Oktay, uluslararası kuruluşların Türkiye ile ilgili 2022 yılı büyüme tahminlerini yükselttiğini hatırlattı. Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ekonomi politikalarımızı insanımızın işini, aşını, geçimini birinci sıraya koyduğumuz bir yaklaşımla uygulamaktayız. Yeni hükümet sistemi döneminde de ülkemiz ekonomisi, arz güvenliğindeki kırılmalar ve salgın, küresel belirsizlik, çatışmalara ve savaşlara rağmen dirayetle yönetilmiştir.

Bu dönemde ortalama yüzde 4,2 büyüme performansı gösteren ülkemizde istihdam edilen kişi sayısı 2017 yıl sonundaki toplam 28,2 milyon seviyesinden 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla 31,6 milyon seviyesine ulaşmıştır. Salgının tüm dünyada büyük hasarlar verdiği, maalesef milyonlarca insanın öldüğü 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3 daralırken, hatta Avro Bölgesi yüzde 6,1 oranında daralırken, Türkiye ekonomisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde aldığı proaktif kararlarla yüzde 1,9 oranında büyümeyi başarabilmiştir. 2021 yılında yüzde 11,4 büyüme ile rekor bir seviyeye ulaşarak G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmayı da başarmıştır."