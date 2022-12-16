2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
Yatırım dünyası ile mi tanışmak istiyorsun? Şimdi Kayıt Ol.
Yatırım dünyası ile mi tanışmak istiyorsun? Şimdi Kayıt Ol.
Sponsorlu İçerik
Fuat Oktay: EYT düzenlemesini ay sonunda kamuoyu ile paylaşacağız
Fuat Oktay: EYT düzenlemesini ay sonunda kamuoyu ile paylaşacağız
Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı
Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı
Konut fiyatlarında yıllık artış hız kesti
Konut fiyatlarında yıllık artış hız kesti
Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı
Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı
Erdoğan: Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor
Erdoğan: Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor
Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununda ikinci adım atıldı
Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununda ikinci adım atıldı
MEB'den okulu terk etme riskine karşı 'erken uyarı' ve 'takip sistemi'
MEB'den okulu terk etme riskine karşı 'erken uyarı' ve 'takip sistemi'
Bu sefer tersi oldu: Sahte sanılan doktor gerçek çıktı
Bu sefer tersi oldu: Sahte sanılan doktor gerçek çıktı
Günlerce 'sahte doktor' olayı konuşulmuştu... İddianame hazırlandı
Günlerce 'sahte doktor' olayı konuşulmuştu... İddianame hazırlandı
'Vergi müfettişlerinin özlük hakları iyileştirilmeli'
'Vergi müfettişlerinin özlük hakları iyileştirilmeli'
Bakan Kurum açıkladı: lk Evim İlk İş Yerim' projesine 5 milyon başvuru
Bakan Kurum açıkladı: lk Evim İlk İş Yerim' projesine 5 milyon başvuru
2. Ordu eski Komutanı Huduti'nin darbe cezası düşürüldü, 12 yıl hapis verildi
2. Ordu eski Komutanı Huduti'nin darbe cezası düşürüldü, 12 yıl hapis verildi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek
MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek
Altının gram fiyatı 1.067 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.067 liradan işlem görüyor
KPSS Din Hizmetleri bölümü sonuçları açıklandı
KPSS Din Hizmetleri bölümü sonuçları açıklandı
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı
Merkez Bankası beklenti anketinde enflasyon düşüşe geçti
Merkez Bankası beklenti anketinde enflasyon düşüşe geçti
Açık lise sınavında toplu kopya nedeniyle 60 bin test iptal
Açık lise sınavında toplu kopya nedeniyle 60 bin test iptal
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Soylu'dan polis servis aracının geçişi sırasındaki patlama açıklaması
Soylu'dan polis servis aracının geçişi sırasındaki patlama açıklaması
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1 sivil, 8 polis yaralı
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1 sivil, 8 polis yaralı
TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor
TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor
İmamoğlu'nun hakaret davasında savcılık 'süre tutum dilekçesi' verdi
İmamoğlu'nun hakaret davasında savcılık 'süre tutum dilekçesi' verdi
TBMM personeline iş sonu tazminatı için yasa teklifi
TBMM personeline iş sonu tazminatı için yasa teklifi
'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul müdürü tutuklandı
'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul müdürü tutuklandı
Konut satışlarında düşüş sürüyor
Konut satışlarında düşüş sürüyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fuat Oktay: EYT düzenlemesini ay sonunda kamuoyu ile paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağı ve kamuoyu ile paylaşacağız". dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2022 21:58, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 23:09
Yazdır
Fuat Oktay: EYT düzenlemesini ay sonunda kamuoyu ile paylaşacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına söz aldı.

Bütçe görüşmelerinin sonuna gelindiğine işaret eden Oktay, harcanan yoğun mesai ve katkı için Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a, başkanvekillerine ve tüm milletvekillerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine, bakanlara, kamu kurumlarına ve yöneticilerine şahsı ve Cumhurbaşkanı adına teşekkür etti.

Diyarbakır'da polis servis aracına yönelik terör saldırısı sonucu yaralanan polislere ve sivil vatandaşlara şifa dileyen Oktay, "Milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu saldırılar tam tersine milleti birbirine kenetleyecektir, terörle mücadele kararlılığımızı da perçinleyecektir." diye konuştu.

Yürütmenin temsilcileri olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların muhalefetin emir eri olmadığını ifade eden Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların siyasi parti üyesi, kurucusu, yöneticisi olabileceğini, siyasi açıklama yapabileceğini, Anayasa'ya göre dokunulmazlıkları bulunduğunu, suç işlemeleri halinde de Yüce Divanda yargılanabileceklerini anlattı.

Oktay, sistemin geliştirilebileceğini, eleştirilebileceğini dile getirerek, "Biz hiçbir zaman statükocu olmadık ve hep ileriye baktık." dedi.

- Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararı

Fuat Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet ve siyaset yasağı kararına değinerek, İmamoğlu'nun aldığı ceza üzerinden, gerek kamuoyunda gerekse Mecliste konuyla ilgisi olmayan bir gündem inşa edilmeye çalışıldığını belirtti.

Anayasaya göre yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığını, kendilerinin bir yargı kararı hakkında beyanda bulunamayacağını kaydeden Oktay, "Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir. Bu kararın daha istinaf ve Yargıtay aşamaları bulunmaktadır. Kararı verecek olan da ne karalama siyasetiyle muhalefet ne yürütme ne de TBMM'dir. Şayet verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa, bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir. Mahkeme kararlarının arkasında 'siyasi akıl' aramak, 'siyasal akılsızlığın' ta kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Oktay, bugüne kadarki safahatı ve bundan sonraki süreci açıkça ortada olan bir konuyu, mitinglerle, ateşli beyanatlarla, asıl bağlamından kopartılmış çıkarsamalarla gündeme getirmenin başka bir niyetin ifadesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu konuda mağduriyet edebiyatı yapanları, yine bu kürsüde 'biz mağduriyet edebiyatı' yapmayız diye haykıran muhalefet milletvekillerine havale ediyoruz. Siyasette söz millete karşı söylenir, milletin iradesi muhatap alınır. Muhalefetin kendi içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür. Mağduriyet ve oyun arıyorsanız kendi içinizdeki hizipleşmelere bakın. Hele hele adaylık kavgasının Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize yönelik kirli bir kampanya üzerinden yürütülmeye kalkılması en hafif ifadesiyle bunu yapanların kendi yetersizliklerini ikrarıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadarki tüm seçimlerde olduğu gibi, bu seçimde de siyasi rakiplerini yenmek için mahkeme kararına ihtiyacı olmadığını ifade eden Oktay, "Cumhurbaşkanımız mücadelesini siyaset meydanında verir, desteği milletten ister, neticeyi sandıkta alır. Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz. Gerisi lafıgüzaftır. Milletimizin de bu laflara karnı toktur." diye konuştu.

- "Bütçe her alanda Türkiye'nin önünü açacak özelliklere sahip"

AK Parti hükümetlerinin 21'inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 5. bütçenin, Cumhuriyetin 100. yılının bütçesi olduğunu dile getiren Oktay, şunları söyledi:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına, taleplerine, beklentilerine odaklanan 2023 yılı bütçesi, Türkiye Yüzyılı'nın ilk mali zeminidir. 100'üncü yılın bütçesi; 20 yılda yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını daha da öteye taşıyacak yapıdadır. Bütçe görüşmelerinin başladığı ilk günden bu yana vurguluyoruz; 2023 bütçe kanun teklifimizi vatandaşımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak şekilde hazırladık. Sosyal yönlerinin yanı sıra yerli-milli teknoloji, yenilenebilir enerji, dijitalleşme, herkes için spor, yeni nesil turizm ve ihracat destekleriyle bütçemiz, dengeli şekilde, her alanda Türkiye'nin önünü açacak özelliklere sahiptir."

Oktay, bütçenin 85 milyonun bütçesi olduğunu vurgulayarak, "Biz eser ve hizmet siyaseti derdindeyiz, muhalefetin buram-buram reklam kokan hareketler içinde olduğunu kamuoyu net şekilde görmektedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla hedefli büyüme" dedikçe muhalefetin ayrım, gerilim, intikam, fecaat ve icazet hedefli bir modelden yana olduğunu söyledi.

Kimi zaman rakamların ve gerçeklerin muhalefet tarafından çarpıtılmaya çalışıldığını dile getiren Oktay, muhalefetin pandemi hiç olmamış, Rusya-Ukrayna savaşı hiç çıkmamış, sınırlarda her şey güllük gülistanlıkmış gibi yaşananları görmezden geldiğini belirtti.

Muhalefetin yapılanları görmediğini ve duymadığını söyleyen Oktay, "Milletin bütçesini bir kenara bırakıp şahsıma ilişkin aslı astarı olmayan iddiaları, burada, proje ödevi gibi kartonla, el işi kağıdıyla sunmaya kalktığınız anları da yaşadık." diye konuştu.

Oktay, muhalefet mega eserlerin üzerini kara propagandayla örtmeye çabalarken 1 dakika durmadıklarını vurgulayarak, bütçe görüşmeleri sürerken eş zamanlı olarak sayısız eseri, hizmeti millete kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'yi ilmek ilmek, emek emek dokuyup yükselttiklerini anlatan Oktay, "Ayın her haftasını, günümüzün her anını büyük bir aşkla, şevkle, azimle çalışarak geçiriyoruz. Şu an ben burada konuşmamı yaparken ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımız yükselmeye devam ediyor." dedi.

Oktay, aralık ayı sonuna kadar asgari ücreti makul düzeyde belirleyeceklerini, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade etti.

2023 yılı kredi burs rakamlarını lisans öğrencileri için 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkardıklarını aktaran Oktay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdikleri gibi bu ay tamamlayacaklarını kaydetti.

Oktay, "Yine durmaya, dinlenmeye niyetimiz yok. Çarpıtmalarla gündemi değiştirerek bizi hedeflerimizden alıkoyamazsınız. Siz boş mağduriyet tiyatrolarıyla vakit tüketirken, biz her an hizmet her an eser üretiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nı milletle birlikte inşa edeceklerini ifade eden Oktay, Türkiye Yüzyılı programıyla, milletin kalkınma ve demokrasi hayallerini en üst düzeyde hayata geçirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın üretim ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladıklarını, 2023 yılında yörüngesine fırlatacaklarını anımsatan Oktay, ilk milli gözlem uydusu İMECE'nin de uçuş modelinin testlerine başlandığını, uydunun 2023'te yörüngesinde olacağını söyledi.

Yeni nesil süper bilgisayar TRUBA'nın yer alacağı yeni veri merkezini 2023 yılında Ankara'da açacaklarının bilgisini veren Oktay, böylece Türkiye'de yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasitenin 5 kat artacağını ifade etti.

Elektrikli araç piyasasında küresel marka olma hedefiyle hayata geçirilen ve nesnelerin interneti altyapısına sahip olan yerli otomobil Togg'un, 2023 yılının mart ayında yollarda olacağını belirten Oktay, "O da yetmeyecek, Avrupa'da ve dünyanın diğer ülkelerinde de yollarda olacak, bunu hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Başta KOBİ'ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimlilik artışlarına önemli katkılar sunan Model Fabrikaları, 2023 yılı sonuna kadar Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya illerinde de kuracaklarını dile getiren Oktay, Ankara AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, İstanbul Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, İstanbul Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı inşaatlarını tamamlayarak açılışa hazır hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Oktay, 1210 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi, 2 bin 60 yataklı İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, 1875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi ve 610 yataklı Kütahya Şehir Hastanesini de gelecek yıl şehir hastaneleri "gurur tablosuna" ekleyeceklerini söyledi.

- "Doğal gazda kaynak ülke olma yolunda ilerliyoruz"

Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilecek doğal gazı 2023'ün ilk çeyreğinde vatandaşların kullanımına sunacaklarını kaydeden Oktay, "Doğal gazda kaynak ülkelere yakınlığa ek olarak kaynak ülke olma yolunda ilerliyoruz. Trakya'da kurmayı planladığımız doğal gaz merkezi için atacağımız adımlarla Türkiye bir enerji üssü olacak. Bu yoldaki çalışmalarımız ciddiyetle ve hızla devam etmektedir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması planlanmakta." ifadeleri kullandı.

Eskişehir Kırka'da 600 tonluk, Balıkesir Bandırma'da 100 tonluk olmak üzere toplam 700 ton kapasiteli lityum karbonat üretim tesisinin kurulma çalışmalarını ilerleteceklerini ve böylece yeşil dönüşümde önemli bir adım daha atacaklarını söyleyen Oktay, "Bu tesisin özelliği dünyada nadir bulunan elementlerden olması. Bu anlamda tesislerimiz önem arz ediyor." dedi.

- "Gelir Koruma Sigortası'nı yaygınlaştıracağız"

Oktay, Konya'da pilot olarak başlatılan ve üreticileri hem verim düşüşü hem de fiyat azalış riskine karşı koruyan en gelişmiş tarım sigortacılığı ürünü olan Gelir Koruma Sigortası'nı 2023'te tüm illerde yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Türkiye'nin 100. yılının bütçesiyle, Cumhuriyetin yeni yüzyılına, 'Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir başlangıç yapacaklarını kaydeden Oktay, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun öncelikli hedeflerinden birisi, ülkemizde huzurun kökleştirilmesi. Güvenliğimize yönelik tehditleri sınırlarımıza dayanmadan kaynağında bertaraf eden, yerli, milli teknolojilerle donanmış, etki alanı üç kıta, ilgi alanı ise bütün dünya olan bir milli savunma anlayışıyla stratejik güvenliğin yüzyılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yüzyılın, dış temsilcilik ağıyla dünyayı saran, bölgesel ve küresel meselelerde söz sahibi, belirleyici diplomasinin yüzyılı olacağını anlatan Oktay, "Bugüne kadar aştığımız badireler, katettiğimiz mesafe ve taviz vermeden geldiğimiz noktaya da kolay gelmedik. Bugün de sergilenen tiyatrolardan zerrece etkilenecek değiliz. Siz kara bulutlardan örülü senaryolar yazsanız da biz aydınlık geleceğimize yürüyoruz. Küresel piyasalardaki olumsuzluklar da bizi yıldıramaz. Yine zorlukları geride bırakacak, milletimizi feraha çıkaracak olan bizleriz. Cumhur İttifakı olarak milletimize fayda, ülkemize katma değer sağlayacak adımlara birlikte imza atmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin son 20 yıldır karşılaştığı krizleri fırsata, sınamaları kazanca dönüştürme konusunda tecrübe sahibi olduğunu belirten Oktay, vesayetin ayak oyunlarından terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerinden küresel ekonomik tuzaklara kadar nice engeli aşarak Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını söyledi.

- "Uluslararası kuruluşlar büyüme tahminlerini yükseltti"

Oktay, Türkiye'nin geçmişten edindiği tecrübelerle bütçeyi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedefiyle Türkiye'yi büyütme esasına dayanan ekonomi politikasına uygun şekilde hazırladıklarını belirtti.

Oktay, "Her bütçemiz gibi 2023 teklifinde de bir yanda çalışanından işverenine, öğrencisinden emeklisine, esnafından çiftçisine tüm kesimleri koruyacak, diğer yandan da yatırımı, üretimi kesintisiz destekleyecek bir yaklaşımı esas aldık." ifadelerini kullandı.

Küresel ekonominin temel belirleyicisi konumundaki ürünler başta olmak üzere, emtia fiyatlarında keskin artışların yaşandığını anımsatan Oktay, işsizliğin küresel bir sorun olarak varlığını devam ettirdiğini, pek çok ülkede bütçe açıkları, enflasyon ve borçluluk oranlarının tarihi seviyelere ulaşmış durumda olduğunu aktardı.

Pek çok yerde resesyon, yani ekonomik durgunluk ve daralma tartışmalarının yaşandığını vurgulayan Oktay, uluslararası kuruluşların Türkiye ile ilgili 2022 yılı büyüme tahminlerini yükselttiğini hatırlattı. Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ekonomi politikalarımızı insanımızın işini, aşını, geçimini birinci sıraya koyduğumuz bir yaklaşımla uygulamaktayız. Yeni hükümet sistemi döneminde de ülkemiz ekonomisi, arz güvenliğindeki kırılmalar ve salgın, küresel belirsizlik, çatışmalara ve savaşlara rağmen dirayetle yönetilmiştir.

Bu dönemde ortalama yüzde 4,2 büyüme performansı gösteren ülkemizde istihdam edilen kişi sayısı 2017 yıl sonundaki toplam 28,2 milyon seviyesinden 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla 31,6 milyon seviyesine ulaşmıştır. Salgının tüm dünyada büyük hasarlar verdiği, maalesef milyonlarca insanın öldüğü 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3 daralırken, hatta Avro Bölgesi yüzde 6,1 oranında daralırken, Türkiye ekonomisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde aldığı proaktif kararlarla yüzde 1,9 oranında büyümeyi başarabilmiştir. 2021 yılında yüzde 11,4 büyüme ile rekor bir seviyeye ulaşarak G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmayı da başarmıştır."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Ak Partili Akbaşoğlu'ndan sözleşmeli personel ve EYT açıklaması
Ak Partili Akbaşoğlu'ndan sözleşmeli personel ve EYT açıklaması
Bakan Soylu: Dünyada gıda krizi oldu, Tayyip Erdoğan çözdü
Bakan Soylu: Dünyada gıda krizi oldu, Tayyip Erdoğan çözdü
İmamoğlu'ndan ceza açıklaması: Doğru zamanda, doğru itirazlar yapılacak
İmamoğlu'ndan ceza açıklaması: Doğru zamanda, doğru itirazlar yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dikkat çeken isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dikkat çeken isim
Erdoğan: Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor
Erdoğan: Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor
Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununda ikinci adım atıldı
Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununda ikinci adım atıldı

Bu Habere Tepkiniz

İlanda tez konusunun bir kısmını yazarak alan dışı adayı tarif etti

İlanda tez konusunun bir kısmını yazarak alan dışı adayı tarif etti

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi tarafından 14 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede farklı alanlarda olmak üzere 4 öğretim üyesi kadrosu ilan edilmiştir
Yeni atanan Rektör, önceki yönetimin adrese teslim alımını iptal etti

Yeni atanan Rektör, önceki yönetimin adrese teslim alımını iptal etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Fatih YILMAZ, önceki yönetimin adrese teslim Diyetisyen alımını iptal etti!
Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=oxtW5SqXQnRbz5tWBskWUJ2s75XWV8_iRduawXo1IDz.o7/fastid=covlrgfcezoupfefyrkkyrfedqlo/stparam=qmpfhwfifq/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cigna.com.tr/tamamlayici-saglik-sigortasi?utm_source=memurlar&utm_medium=manset-advertorial&utm_campaign=Cigna-TSS-Aralik22
Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için ÖSYM tercih alacak

Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için ÖSYM tercih alacak

Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alım için ÖSYM tercih alacağını internet sitesinden duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Meslek Okulunda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okuttuğu derslere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinin hangi oranda fazlasıyla ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan mesleki eğitim merkezi programında görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı 44 saat ek ders görevini tamamlayanlara, ders yılı içinde anılan programda ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmamış, yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılmasının sadece hizmet süresini artıracağı değerlendirilmektedir.
Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 14/10/2015 tarih ve 29502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 35. maddesinin 2. fıkrası ile bu madde kapsamında davacı hakkında tesis edilen "beş yıl süre ile hiçbir taslak ders kitabı veya eğitim aracının inceleme ve değerlendirmeye alınmayacağına" ilişkin işlemin iptali istemine ilişkin davada son noktayı koydu.
Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Bakanlığına 1200 personel alınacak

Bakan Kirişçi açıkladı: Tarım Bakanlığına 1200 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi sosyal medyadan personel alım haberi müjdesini paylaştı.
Memurlara ödenen alt sınır aylığında hangi derece/kademe esas alınmaktadır?

Memurlara ödenen alt sınır aylığında hangi derece/kademe esas alınmaktadır?

Emekli bir memurun alabileceği en düşük aylık ödeme sistemi sosyal güvenlik hukukunda yer alır ve Sosyal Güvenlik Kurumu kanunda yer alan hüküm gereği, hak sahiplerine en az ödeyeceği aylığı hesap eder.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Düzce'deki depremde kaybolduktan sonra kavuştuğu kedisini yanından ayırmıyor

Düzce'deki depremde kaybolduktan sonra kavuştuğu kedisini yanından ayırmıyor

Düzce'de yaşayan Arif Bayraktar, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde kaybolan kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 42 yaşındaki Bayraktar AA muhabirine, kedileri çok sevdiğini anlattı. Bir aylıkken aldığı ve şu an 7 aylık olan kedisi "Müezza"nın bakımını kent merkezindeki kitapçı dükkanında yaptığını dile getiren Bayraktar, 22 Kasım akşamı kedisini dükkanında bırakarak evine gittiğini belirtti. Bayraktar, gece yaşanan depremde zarar gören dükkanın önünden geçenlerin, bir kedinin içeride mahsur kaldığını fark edince durumu kendisine aktardığını, ailesini güvenli bir yere bırakarak dükkana gittiğini ifade etti.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Kurtlar Vadisinin Çeto'sunu görenler...

Kurtlar Vadisinin Çeto'sunu görenler...

Türkiyenin politik konularını ele alan ve bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi, bitmiş olmasına rağmen hala gündemden düşmüyor.