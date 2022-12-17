17 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
17 Aralık 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp ihtisas Kurulu Tıbbi Genetik Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra GÜZEL TANOGLU görevlendirilmiştir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Süleyman ŞAHİN atanmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 700 üncü maddesi gereğince Mustafa Halit ÇELİK atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kadir ÇOKÇETİN atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Menderes ÖZLÜ atanmıştır.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa SÜSLÜ atanmıştır.
Karar: 2022/678 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığı;
- İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yalçın ÖZDEN,
- Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Halil ŞAŞMAZ, görevden alınmış,
- İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin YILDIRIM,
- Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif ERTEKİN,
- Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel AKKUŞ,
- Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin BAŞARAN,
- Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa AYDEMİR,
- Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan ER,
- Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman GOLLÜCE,
- Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri KARAKUŞ,
- Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Alp GİRAY, atanmıştır.
16 Aralık 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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