İki günde umre vizesi

Suudi Arabistan, Türk vatandaşları için umre ziyaretini kolaylaştırmak üzere hazırladığı yeni çalışmasını tanıttı. Suudi Turizm Otoritesi tarafından İstanbul'da dün tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Suudi Arabistan tarafından Turizm Otoritesi Üst Yöneticisi (CEO) ve Suudi Arabistan'ın umre ziyaretçilerine yönelik kurduğu Nusuk Genel Müdürü Fahd Hamiduddin ile Türkiye'nin önde gelen seyahat ve turizm şirketleri katıldı. İstanbul'da 50'den fazla ortakla düzenlenen tanıtım toplantısının sonuçlarından duyduğu memnuniyet dile getiren Hamiduddin, ülkesinin Mekke ve Medine'ye gidenlere her türlü kolaylığı sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

VİZE İÇİN KOLAYLIK

Toplantıda, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'den ibadet amaçlı Mekke ve Medine'yi ziyaret edenlere yönelik bazı kolaylık sunduğu açıklandı. Buna göre Türk vatandaşları, Türkiye'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla turist vizesi alarak Suudi Arabistan'a gidebilecek ya da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Türkiye'de akredite olan seyahat ve turizm ofisleri aracılığıyla da 48 saat içerisinde vize temin edebilecek.

AYRINTILAR 'NUSUK' SİTESİNDE

ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet edenler veya Schengen vizesi sahipleri Cidde, Medine, Riyad ve Dammam şehirlerindeki uluslararası havaalanlarından da vize alabilecek. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Suudi Arabistan Turizm Otoritesi ile ortaklaşa hayata geçirdiği Nusuk platformu aracılığıyla Türk vatandaşlığına sahip olanlar birçok hizmete kolay şekilde erişim sağlayabilecek. Nusuk platformu, Türk vatandaşları için oluşturduğu web sayfası "nusuk.sa/tr" aracılığıyla, ziyaretçilerin sitede yer alan mevcut programlardan birini satın alarak umre vizesini alabilmesine ve ayrıca bir dizi hizmetten de faydalanabilmesine imkan sunacak.