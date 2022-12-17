Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak
6 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan hala ve amca tutuklandı
6 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan hala ve amca tutuklandı
Eğitimcilerden 'açık öğretim' teklifi: Ders evde, sınav okulda olsun
Eğitimcilerden 'açık öğretim' teklifi: Ders evde, sınav okulda olsun
Kur korumalı mevduat hesaplarında süre bir yıl uzatıldı
Kur korumalı mevduat hesaplarında süre bir yıl uzatıldı
Semih Durmuş'tan 'promosyon' açıklaması: Bir an önce sonuçlandırılsın
Semih Durmuş'tan 'promosyon' açıklaması: Bir an önce sonuçlandırılsın
2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
Fuat Oktay: EYT düzenlemesini ay sonunda kamuoyu ile paylaşacağız
Fuat Oktay: EYT düzenlemesini ay sonunda kamuoyu ile paylaşacağız
Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı
Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı
Konut fiyatlarında yıllık artış hız kesti
Konut fiyatlarında yıllık artış hız kesti
Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı
Uzman ve Başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı
Erdoğan: Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor
Erdoğan: Dün bizimle uğraşanlar bugün işbirliği için kapımıza geliyor
Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununda ikinci adım atıldı
Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununda ikinci adım atıldı
MEB'den okulu terk etme riskine karşı 'erken uyarı' ve 'takip sistemi'
MEB'den okulu terk etme riskine karşı 'erken uyarı' ve 'takip sistemi'
Bu sefer tersi oldu: Sahte sanılan doktor gerçek çıktı
Bu sefer tersi oldu: Sahte sanılan doktor gerçek çıktı
Günlerce 'sahte doktor' olayı konuşulmuştu... İddianame hazırlandı
Günlerce 'sahte doktor' olayı konuşulmuştu... İddianame hazırlandı
'Vergi müfettişlerinin özlük hakları iyileştirilmeli'
'Vergi müfettişlerinin özlük hakları iyileştirilmeli'
Bakan Kurum açıkladı: lk Evim İlk İş Yerim' projesine 5 milyon başvuru
Bakan Kurum açıkladı: lk Evim İlk İş Yerim' projesine 5 milyon başvuru
2. Ordu eski Komutanı Huduti'nin darbe cezası düşürüldü, 12 yıl hapis verildi
2. Ordu eski Komutanı Huduti'nin darbe cezası düşürüldü, 12 yıl hapis verildi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı tarihi belli oldu
MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek
MEB yarıyılda ilk kez ücretsiz kurslar düzenleyecek
Altının gram fiyatı 1.067 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.067 liradan işlem görüyor
KPSS Din Hizmetleri bölümü sonuçları açıklandı
KPSS Din Hizmetleri bölümü sonuçları açıklandı
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı
Merkez Bankası beklenti anketinde enflasyon düşüşe geçti
Merkez Bankası beklenti anketinde enflasyon düşüşe geçti
Açık lise sınavında toplu kopya nedeniyle 60 bin test iptal
Açık lise sınavında toplu kopya nedeniyle 60 bin test iptal
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Soylu'dan polis servis aracının geçişi sırasındaki patlama açıklaması
Soylu'dan polis servis aracının geçişi sırasındaki patlama açıklaması
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1 sivil, 8 polis yaralı
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: 1 sivil, 8 polis yaralı
TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor
TOKİ 22 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kur korumalı mevduat hesaplarında süre bir yıl uzatıldı

'Kur Korumalı Mevduat' (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Aralık 2022 08:00, Son Güncelleme : 17 Aralık 2022 09:27
Yazdır
Kur korumalı mevduat hesaplarında süre bir yıl uzatıldı

- Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.

Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Sahte ekspertiz raporuyla pert araca tam not
Sahte ekspertiz raporuyla pert araca tam not
Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı
Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı
Konut fiyatlarında yıllık artış hız kesti
Konut fiyatlarında yıllık artış hız kesti
Gabar'da günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarılıyor
Gabar'da günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarılıyor
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Dolar haftayı 18,64 TL'den kapattı
Dolar haftayı 18,64 TL'den kapattı

Bu Habere Tepkiniz

Ücretli öğretmenlere ilave verilen ek ders ücreti artırımlı ödenir mi?

Ücretli öğretmenlere ilave verilen ek ders ücreti artırımlı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında fiilen okuttukları derslere bağlı olarak her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan 1 saat ek ders ücretinin gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ve %100 artırımlı ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
17 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

17 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı

17 Aralık 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
%0,98 Faizli 15.000 TL İhtiyaç Kredisi!

%0,98 Faizli 15.000 TL İhtiyaç Kredisi!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=15000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=Memurlar1_171222
İlanda tez konusunun bir kısmını yazarak alan dışı adayı tarif etti

İlanda tez konusunun bir kısmını yazarak alan dışı adayı tarif etti

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi tarafından 14 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede farklı alanlarda olmak üzere 4 öğretim üyesi kadrosu ilan edilmiştir
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yeni atanan Rektör, önceki yönetimin adrese teslim alımını iptal etti

Yeni atanan Rektör, önceki yönetimin adrese teslim alımını iptal etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Fatih YILMAZ, önceki yönetimin adrese teslim Diyetisyen alımını iptal etti!
Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için ÖSYM tercih alacak

Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için ÖSYM tercih alacak

Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel alım için ÖSYM tercih alacağını internet sitesinden duyurdu.
Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

Özel eğitim öğretmeninin DYK ücreti artırımlı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Meslek Okulunda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okuttuğu derslere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinin hangi oranda fazlasıyla ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan mesleki eğitim merkezi programında görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı 44 saat ek ders görevini tamamlayanlara, ders yılı içinde anılan programda ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışılmamış, yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılmasının sadece hizmet süresini artıracağı değerlendirilmektedir.
Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Beş yıl süre ile taslak ders kitabı incelememe yasağı davasında karar kesinleşti

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 14/10/2015 tarih ve 29502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 35. maddesinin 2. fıkrası ile bu madde kapsamında davacı hakkında tesis edilen "beş yıl süre ile hiçbir taslak ders kitabı veya eğitim aracının inceleme ve değerlendirmeye alınmayacağına" ilişkin işlemin iptali istemine ilişkin davada son noktayı koydu.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Düzce'deki depremde kaybolduktan sonra kavuştuğu kedisini yanından ayırmıyor

Düzce'deki depremde kaybolduktan sonra kavuştuğu kedisini yanından ayırmıyor

Düzce'de yaşayan Arif Bayraktar, kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde kaybolan kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 42 yaşındaki Bayraktar AA muhabirine, kedileri çok sevdiğini anlattı. Bir aylıkken aldığı ve şu an 7 aylık olan kedisi "Müezza"nın bakımını kent merkezindeki kitapçı dükkanında yaptığını dile getiren Bayraktar, 22 Kasım akşamı kedisini dükkanında bırakarak evine gittiğini belirtti. Bayraktar, gece yaşanan depremde zarar gören dükkanın önünden geçenlerin, bir kedinin içeride mahsur kaldığını fark edince durumu kendisine aktardığını, ailesini güvenli bir yere bırakarak dükkana gittiğini ifade etti.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Türk kültür sancağında nöbet değişimi

Türk kültür sancağında nöbet değişimi

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla son 1 yıldır düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle Türk dünyasının kalbinin attığı Bursa, başkentlik unvanını muhteşem bir törenle Azerbaycan'ın Şuşa kentine devretti.