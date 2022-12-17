İmamoğlu kararı hesapları altüst etti! Masada denge değişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararı Altılı Masa'daki dengeleri de değiştirdi. Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki belirsizlik artarken, İmamoğlu ile ilgili İstinaf ve Yargıtay sürecinin ne kadar zamanda tamamlanacağının bilinmemesi Altılı Masa'yı zora sokuyor.

Başından beri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmayan İyi Parti'ye göre 'Her ne olursa olsun İmamoğlu rüzgarı ile seçime girilmesi' gerekiyor. İmamoğlu'na verdiği destekle birlikte Altılı Masa'daki gücünü artırdığı belirtilen Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu'nun ismini önermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu durumdan rahatsız olan CHP'de ise farklı hesaplar yapılıyor. CHP'de sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nun adaylığının gündemde tutulması gerektiği düşünülüyor.