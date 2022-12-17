Geçen yıl tüfekle belediye binasını basmıştı! Şimdi de bir villaya 3 tane EYP yerleştirdi

Alanya İncekum Mahallesi'nde bugün panik dolu anlar yaşandı. Bir kadın, üç katlı müstakil evin garajına yangın söndürme tüpüyle hazırladığı paylayıcı yerleştirdi. Bunu fark eden bir kişi, jandarmaya haber verdi.

BOMBA UZMAN EKİPLERİ PATLAYICILARI İMHA ETTİ

İhbar sonrası bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede binanın iki farklı noktasında bomba olduğunu belirledi. Altışar kilogramlık yangın söndürme tüpleriyle hazırlanan patlayıcılar, boş bir arazide imha edildi.

GÖZLEM ALTINA ALINDI

EYP'leri koyan Ö.T. (41) ise yakalandı. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen kadın, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alındı.

BU İLK VUKUATI DEĞİL

Bu arada, Ö.T'nin başka vukuatlarının da olduğu ortaya çıktı. İşte Ö.T'nin diğer olaylı eylemi: Geçen yıl şubat ayında Avsallar Mahallesi'ndeki barakası kaçak yapı olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Buna öfkelenen Ö.T, kendisini şikayet ettiğini düşündüğü şahısların aracına pompalı tüfekle saldırdı. Saçmaların hedefi olan A.Y. (49) ve M.Ü'nün yaralandı.

BELEDİYE BİNASINDA DEHŞET SAÇTI

Bununla da kalmayan Ö.T, motosikletine binip Alanya Belediye Avsallar Ek Hizmet Binasına geldi. Ardından ikinci kata çıkıp rastgele ateş açtı. Vurulmamak için pencereden atlayan bir zabıta memuru yaralandı. Ö.T. ise motosikletiyle kaçtı.

OTO TAMİRCİYE DE SALDIRDI

Ö.T. daha sonra Okurcallar Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesini yaylım ateşine tuttu. Buradan da kaçan kadın, jandarma tarafından yakalandı.