Sahte ekspertiz raporuyla pert araca tam not

Sahte ekspertiz raporu düzenleyen şirket sayısı her geçen gün artıyor. Bazı galericilerin ekspertiz şirketleri ile anlaştığı iddia ediliyor. Son örnek İstanbul Beylikdüzü semtinde yaşandı. Ramazan Solmaz adındaki kişi 3 ay önce 2011 model bir otomobil aldı. Özel bir otomobil AVM'sinden alınan otomobili ekspertize soktu. Galericinin tavsiye ettiği ekspertiz şirketi, araçta sadece sol ön çamurluğunda boya olduğuna dair rapor hazırladı. Otomobilin kilometresinden motoruna kadar tüm bölümleri incelendi. Otomobilin sorunsuz olan Ramazan Solmaz, aradan iki ay geçtikten sonra bir kazaya karıştı. Otomobilin ön tamponu değişti. Her şey sanayide oraya çıktı. Otomobilin daha önce defalarca işlem gördüğü ve 4 yerinde değişen parça bulunduğu ve kilometresinin 60 bin kilometreye düşürüldüğü ortaya çıktı.

KAAN ZENGİNLİ