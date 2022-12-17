Başkentte yoğun sis etkili oldu
Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2022 09:27, Son Güncelleme : 17 Aralık 2022 09:28
Gece yarısından itibaren başkentin bazı bölgelerinde görülen yoğun sis sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
Sis nedeniyle yüksek kesimlerdeki güzergahlarda görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altını düşerken sürücüler takip mesafesini açarak yavaş seyretmeye çalıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız