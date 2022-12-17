Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 224 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2022 10:22, Son Güncelleme : 17 Aralık 2022 10:23
Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mühendis, tekniker, teknisyen, büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 224 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
Başvurular, 17-31 Aralık tarihlerinde e-Devlet "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız