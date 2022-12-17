Adana Adliyesi'nde güvenlik görevlilerine saldıran 6 zanlıdan 5'i tutuklandı

Adliye binasında 15 Aralık'ta duruşma salonu önünde tartıştıkları gerekçesiyle kendilerini uyarıp uzaklaşmalarını isteyen özel güvenlik görevlilerine saldıran zanlılardan birinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Adana 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen "yaralama" davası nedeniyle adliyeye gelen ve davanın tarafı olan bu kişilerin duruşma salonu önünde tartıştığı ve kendilerini uzaklaştırmak isteyen özel güvenlik görevlilerine bu nedenle saldırdıkları belirtildi.

Olayda 13 özel güvenlik görevlisinin yaralandığı, hafif yaralanan 12'sinin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Şüphelilerce yürüyen merdivenden sürüklenerek aşağıya indirilip darbedilmesi cep telefonu kamerasına yansıyan bir özel güvenlik görevlisinin ise durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve akraba oldukları öğrenilen zanlılar Erol, Fırat, Nurullah, Serdar, Uğur A. ve M.Ş.A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi

Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erol, Fırat, Nurullah, Serdar ve Uğur A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Adliye binasının 2. katındaki duruşma salonu önünde 15 Aralık'ta Adana 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen davanın tarafları arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı kişiler, kendilerini uyaran ve binadan çıkmalarını isteyen güvenlik görevlilerine saldırmıştı.

Kavga, polisin müdahalesiyle sona ermiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Bazı kişilerin ellerine geçirdikleri coplarla özel güvenlik görevlilerine saldırması, zanlıların güvenlik görevlilerinden birini yürüyen merdivenden sürükleyerek aşağıya indirip darbetmesi de cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.