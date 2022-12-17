Gaziantep'te öğretmenler 11 öğrenciyi Heimlich manevrasıyla hayata döndürdü

- Gaziantep'te ilk yardımı eğitimi alan öğretmenler, Heimlich manevrasıyla 11 öğrencinin hayatını kurtardı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında bu yıl Gaziantep'te 4 bin 500 öğretmene ilk yardım eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, öğretmenlerin aldıkları eğitimler sayesinde ilk yardım ihtiyacı oluştuğunda ilk müdahaleyi yapan kişiler olduğunu söyledi.

- 11 öğrencinin hayatı kurtarıldı

Tepe, son bir haftada iki öğrencinin boğazına cisim kaçma hadisesi yaşandığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Çok şükür bizim eğitim verdiğimiz öğretmenlerimiz çocuklarımıza ilk müdahaleyi yaptı. Cisim boğazdan çıkarılarak hayati tehlike ortadan kaldırıldı. Eğitimlerle şu ana kadar 11 öğrencinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtarmış olduk. 33 bin öğretmenimiz var. Hedefimiz bu öğretmenlerin tamamına ilk yardım eğitimini vermek. Yine velilerimize de bu eğitimleri veriyoruz. Bu zamana kadar 8 bin öğrencimize de eğitim verdik. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitimlerimiz devam edecek."

Şehit Adem Yavuz İlkokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Çavdır ise aldığı eğitimlerle soğuk kanlı olması gerektiğini öğrendiğini belirterek, "Okulumda öğrencimin boğazına cisim kaçtı. Aldığım eğitim neticesinde öğrencime ilk olarak Heimlich manevrası yapmam gerekiyordu. Bu eğitimin tüm eğitimcilere verilmesi önemli. Acil durumlarda ne yapılması gerekiyor? Bunları öğreniyoruz. Aldığımız eğitimi yeri geldiği zaman pratiğe dönüştürüyoruz." dedi.

- Öğrencinin Heimlich manevrasıyla kurtarılması güvenlik kamerasında

Şehitkamil ilçesindeki bir okulun beden eğitimi öğretmeni Fatih Yıldırım, soluk borusuna cisim kaçan ve nefessiz kalan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Yıldırım, okulun koridorunda nefes almakta zorlanan 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Uğur Kerkez'i fark etti.

Hızlıca Kerkez'in yanına giden Yıldırım, öğrenciye Heimlich manevrasını uyguladı.

Yıldırım'ın müdahalesinin ardından öğrenci Kerkez'in nefes alması normalleşti. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

- Hocamın müdahalesi sonucu kurtuldum

Yıldırım, "İlk yardım eğitimi almamdan dolayı öğrenciye müdahale etmek istedim. Öğrencimizin nefes alamadığını gördüm. İlk olarak ilk yardım müdahalesini yaptık. Öğrencimiz rahatladıktan sonra ambulans çağırıp gerekli müdahaleler yapıldı." dedi.

Mehmet Uğur Kerkez ise boğazına uç kapağı kaçtığını belirterek, "Birden nefes alamadım. Gözüm karardı. Yere düştüm. Hocamın müdahalesi sonucu kurtuldum. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.