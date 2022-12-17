HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan gelir vergisinin yüzde 10'a sabitlenmesini istedi

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışanlara uygulanan gelir vergisi oranlarının yüzde 10'a sabitlenmesini istedi.

Hizmet-İş Sendikasının 14. Genel Kurulu, Kızılcahamam'daki bir otelde düzenlendi. Genel kurulun divan başkanlığına, Sendikanın Kurucu Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, genel kurulun açılış konuşmasını yapan Arslan, 2019 yerel seçimlerinden sonra HAK-İŞ ve Hizmet-İş'e karşı başlatılan tasfiye operasyonlarına karşı onurluca direndiklerini söyledi.

Haksız biçimde işten çıkarılan üyelerinin işe iadesi için büyük bir mücadele yürüttüklerini dile getiren Arslan şöyle konuştu:

"Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızla yaklaşık 60 bin HAK-İŞ üyesi kardeşimiz sendikalarımızdan baskı ve tehditle koparıldılar, istifa ettirildiler. Alanlarda mücadelemiz sürerken işten çıkarılan üyelerimizin işe iadeleri için hukuki süreçleri de beraberinde yürüttük. Bolu'da işten çıkarılan üyelerimizi 127 gün süren oturma eylemimiz ve 12 gün süren Emek ve Adalet Yürüyüşümüzün ardından işe geri aldırdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan üyelerimizi 201 gün süren eylemimizin ardından işlerine başlattık. Bayramiç, Silopi, Suruç, Varto, Enez, Kars, Eleşkirt, Eşmekaya, Aktaş/Niğde belediyelerinde hukuksuz şekilde işten çıkarılan üyelerimiz için açtığımız işe iade davalarını kazandık."

Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi grevlerinin 723 gün sonra mahkeme kararı ile durdurulduğunu anımsatarak "Baskı, tehdit ve sürgünlere karşı eylemlerimizle direnmeyi sürdürdük. On binlerce üyemizin sendikamızdan istifa ettirilmesine, binlerce üyemizin işten atılmasına rağmen yine de Türkiye'nin en büyüğü olmaya devam ettik. Bu sıra dışı bir başarı, büyük bir zaferdir. Bu zaferin kahramanları Hizmet-İş teşkilatıdır." dedi.

- "Sorunları bugüne kadar olduğu gibi çözeceğiz"

Başta kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınması olmak üzere çalışanların birçok sorununun çözümüne katkı sağladıklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Yapacak daha çok işimiz var. Belediye şirketlerinde 52 günlük ilave tediyenin alınması, 696 sayılı KHK kapsamındaki üyelerimizle ilgili zorunlu emeklilik düzenlemesinin ortadan kaldırılması, geçici mevsimlik işçilerin kadrolarının verilmesi, Kamu Çerçeve Protokollerinin belediye ve şirketleri için de uygulanmasının sağlanması, tayin, becayiş ve benzeri haklarının verilmesi, kadro sorunlarının çözülmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Kamuda kısmen de olsa devam eden taşeron sistemini bütünüyle çöpe atma zamanı geldi de geçiyor. İş kolumuzun sorunlarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz çözeceğiz."

- "Emeklilik hakkının iade edileceği düzenleme yapılmalı"

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına itiraz ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Asgari ücret belirlenirken işçi, ailesi ile değerlendirilmelidir. Asgari ücretin, ülkemizde uygulanan en düşük ücret olduğu gerçeğinden hareketle bu yönde adımlar atmalıyız. Asgari ücretin, AB ülkelerinde olduğu gibi istisnai bir ücret olmasını sağlamalıyız."

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununun bir an evvel çözülmesi gerektiğini de dile getiren Arslan, "EYT için 'mezarda emeklilik' dedik. Geç de olsa çözüm ufukta gözüktü. 8 Eylül 1999 öncesi işe giren işçilerin emeklilik haklarının iade edileceği bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz." dedi.

- "Hakkaniyetli bir vergi reformu talep ediyoruz"

Çalışanların vergi yükü altında ezildiğini her fırsatta dile getirdiklerini anımsatan Arslan şöyle devam etti:

"Vergilendirme sistemindeki düzenlemelerle, gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermeye yönelik etkin adımlar atılsın istedik. Kamuoyu bu önerilerimize geniş bir ilgi gösterdi. Özellikle 2022 yılı asgari ücreti tespit edilirken asgari ücret tutarındaki bütün ücretlerden vergi alınmaması çok önemli bir adım olmuştur. Bu süreçte HAK-İŞ'in ortaya koyduğu çabalar, asla yadsınamaz. Asgari ücretin vergi dışı kalmasında çok büyük katkıları için sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Bakanımız başta olmak üzere, Cumhur İttifakı'na çok teşekkür ediyoruz. Köklü, adil bir vergi düzeni için Hükümetimizin, daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz. Çalışan kesimin vergi yükünü azaltacak düzenlemeler bekliyoruz. Kriz dönemi bitene kadar, çalışanların gelir vergisi oranlarının yüzde 10'a sabitlenmesini istiyoruz. Kriz sonunda da köklü, adaletli, hakkaniyetli bir vergi reformu yapılmasını talep ediyoruz."

- "Yeni bir örgütlenme seferberliği başlatacağız"

Arslan, Hizmet-İş'in yeni faaliyet döneminde yeni bir örgütlenme seferberliği başlatacaklarını belirterek "İş kolumuzda örgütlülüğün olmadığı alanlara daha fazla yöneleceğiz. Ev işçileri, özel temizlik şirketlerinde çalışanları da sendikalı yapmak için mücadele edeceğiz." bilgisini paylaştı.

Hizmet İş'in yoldan çıkanları ve yolunu değiştirenleri asla bünyesinde barındırmadığını dile getiren Arslan, "Bundan sonraki asırlar boyu sürecek ömrünü bu edep ve terbiyeyle devam ettirecek, bundan asla ödün vermeyecektir. Bir an bile sadakatten, vefadan, edep ve terbiyeden uzak kalmayacaktır. Taşa takılmadan, çöpe basmadan, çukura düşmeden, yolumuza hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaj gönderdiği genel kurula Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve yabancı sendikacılardan oluşan konuklar katıldı.