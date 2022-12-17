DSİ 69 yaşında

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun, 18 Aralık 1953'te kabul edilen 6200 Sayılı Kanun ile kurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, DSİ'nin, Türkiye'nin yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak amacıyla su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu, tüzel kişiliği olan, özel bütçeli kuruluş olduğuna işaret edildi.

DSİ'nin, faaliyetlerini, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak merkez ve yurt sathına yayılmış 26 bölge müdürlüğünde görev yapan yaklaşık 24 bin personeliyle sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürüten DSİ, vatandaşlarımız tarafından baraj inşa eden bir kuruluş olarak tanınsa da başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi geniş bir yelpazede mühendislik yapılarını milletimizin hizmetine sunmakta ve arazi toplulaştırma çalışmalarını yürütmektedir."

Açıklamada, DSİ'nin, geliştirdiği projelerle suyun güçlü etkisini yurt sathına yaymayı hedeflediği vurgulanarak, dünyada ilk kez uygulanan sistemlerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin de yer aldığı binlerce su yapısının milletin yararlanmasına sunulduğu ifade edildi.

DSİ'nin, dünyanın sayılı entegre projeleri arasında yer alan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) gibi bölgesel projeleri de hayata geçirdiği anımsatılan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Her bölgenin özellikleri, ihtiyaçları ve potansiyeli çerçevesinde geliştirilen bu projelerle yerelden ülke geneline uzanan bir refah zinciri oluşturmak hedeflenmiştir. Bu projelerin tamamlanan ve her biri başlı başına dev tesisler olan ünitelerinden halihazırda önemli ölçüde katma değer elde edilmektedir. 1954'ten bu yana 'Su Vatandır' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren DSİ, işletmeye aldığı baraj ve göletlerle 183 milyar metreküplük su depolama kapasitesi geliştirmiştir. DSİ tarafından hayata geçirilen projelerle 4,7 milyon hektar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkın zararlarından korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleriyle yıllık 5 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. DSİ tarafından inşa edilen hidroelektrik santraller ile yıllık ortalama 45 milyar kilovatsaat temiz enerji üretilmektedir."

Açıklamada, DSİ'nin aziz milletten aldığı cesaretle suyun gücünü milletle buluşturacak projeleri hayata geçirmeye, kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.