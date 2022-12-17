Zonguldak'ta hamsi festivalinde 15 ton balık dağıtıldı

Etkinlik kapsamında sahil şeridinde 2 kilometre uzunluğunda mangal kuruldu. Katılımcılara pişirmeleri için 15 ton hamsinin yanı sıra ızgara, jel, 5 bin helva, 10 bin su, 7 bin 500 ekmek, 1,5 ton soğan, limon ve ıslak mendil dağıtıldı.

Tekneler ve kamyonlarla getirilen balıklar, oluşturulan havuza aktarıldı ve vatandaşlara dağıtıldı. Dağıtımda uzun kuyruklar oluşurken, zabıta ekipleri yoğunluk nedeniyle bariyerler çekti.

Vatandaşlar müzik eşliğinde mangallarını yakarken, belediye ekiplerince kazanlarda pişirilen balıklar da katılımcılara ikram edildi.

- "Türkiye'nin en iyi, en taze, en lezzetli hamsisi Ereğli'den çıkıyor"

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, amfi tiyatrodaki etkinlikte yaptığı konuşmada, ilk kez 2002'de düzenlenen festivalde kullanılan en uzun mangalla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerini, o tarihten itibaren hamsi festivalini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Hamsinin bol olduğunu, ülkenin farklı illerinden telefonlar aldıklarını ve kendilerine hamsi göndereceklerini anlatan Posbıyık, "Türkiye'nin en iyi, en taze, en lezzetli hamsisi Ereğli'den çıkıyor, artık bunu Türkiye kabul etmeye başladı. Dünyanın en uzun mangalı rekorunu başka bir yerde kıramadıkları için rekor denemesi yapmıyoruz. Kırdıkları an yeniden bir rekor denemesine geçebiliriz." diye konuştu.

Posbıyık, şu anda hamsinin bollaştığını aktararak, "15 ton hamsi dağıtımı yapıldı. Dünden itibaren sivil toplum kuruluşlarına da hamsi dağıtımını sağladık. Günlerdir belediye ekiplerimiz çalışıyor. Başarılı gittiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.