Özel halk otobüsçüleri, araçlarının ABB tarafından kiralanmasını talep etti

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerinin Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) kiralanması talebinde bulunarak, "Biz zam istemiyoruz. EGO otobüsleri nasıl sübvanse ediliyorsa özel halk otobüsleri de maliyetiyle sübvanse edilsin." dedi.

Bir grup özel halk otobüsü esnafı ve kooperatif üyeleri, Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi Garajı önüne araçlarıyla gelerek, burada kontak kapattı.

Akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle zorluk çektiklerini dile getiren esnaf ve üyeler adına açıklama yapan Kara, 6 aydan fazladır otobüs kiralama meselesinin gündemde olduğunu ancak herhangi bir adım atılmadığını ifade etti.

Ankara'da yaklaşık 800 özel halk otobüsünden 108'inin bugün çalışmadığını bildiren Kara, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 bin 40 özel halk otobüsünü kiraladı. Ancak Ankara'da kiralama yok. Biz zam istemiyoruz. EGO otobüsleri nasıl sübvanse ediliyorsa özel halk otobüsleri de maliyetiyle sübvanse edilsin." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın toplu taşıma araçlarını kullanma bedelini 18 lira olarak açıkladığını anımsatan Kara, "Biz 3 liraya yolcu taşıyoruz. Tamı, abonmanı, aktarması ve ücretsizi derken 3 liraya geliyor." ifadelerini kullandı.

Özel halk otobüslerinin ABB tarafından kiralanmasını talep eden Kara, Türkiye'deki tüm özel halk otobüsü esnafının zor durumda olduğunu ancak Ankara'dakilerin daha zor durumda bulunduğunu kaydetti.