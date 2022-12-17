Kamuda sözleşmeliler ne zaman kadroya geçiyor?

Milyonları ilgilendiren düzenlemeler Meclis'e sevk edilecek

Yaklaşık 2 ay süren bütçe maratonu tamamlandı. Sırada milyonları ilgilendiren sözleşmelilere kadro, EYT ve başörtüsüne yasal düzenlemeler var. Teklifler yeni yılda bir bir Meclis gündemine gelecek.

Sözleşmeli personele kadro

Yeni yılda sözleşmeli personele kadro verilmesi de öncelikler arasında yer alacak. 424 bin kişinin yararlanması beklenen düzenlemede 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacak. Daha önceki düzenlemenin dışında tutulan 227 bin kişi ise doğrudan kadroya geçebilecek.

Meclis'te 2023 bütçe teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Sırada milyonları ilgilendiren düzenlemeler var. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), sözleşmelilere kadro düzenlemesi yeni yılda ilk ele alınacak konulardan. Başörtüsüne yasal düzenleme de yeni yılda komisyonun gündeminde olacak.

EYT'nin 15 Ocak'tan önce yasalaşması bekleniyor

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden 1,5 milyondan fazla kişinin yararlanması bekleniyor. Yeni yılda EYT ile ilgili çalışmalar tamamlanacak. Meclis başkanlığına sunulacak. Teklifin 15 Ocak'tan önce yasalaşması bekleniyor. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yıl ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

Başörtüsü teklifi

Ocak ayında Meclis başörtüsüne anayasal güvence getirecek düzenlemeyi görüşecek. AK Parti ve MHP'nin ortak imzalı teklifi önce Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak teklifin referanduma gerek kalmadan Genel Kurul'da kabul edilmesi hedefleniyor.