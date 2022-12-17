Az bulunan ilaçlara ihracat yasağı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç temini konusunda yaşanan zorluğu ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Koca, az bulunan ilaçlara ihracat yasağı getirildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2022 17:25, Son Güncelleme : 17 Aralık 2022 17:27
Piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verildi.
Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik.'' dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız