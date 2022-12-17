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Erdoğan'dan, İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası tartışmasıyla ilgili, "Bu tartışmanın ne bizimle, ne şahsımla, ne milletimizle bir ilgisi yok. Çünkü konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiası ile aldığı mahkumiyet kararından ibarettir. Ortada ne bir siyasi tartışma, ne bir fikir kavgası, ne bir hizmet mücadelesi mevcuttur"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2022 20:54, Son Güncelleme : 17 Aralık 2022 21:01
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Erdoğan'dan, İmamoğlu açıklaması

'Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var'

Erdoğan, "Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmenin peşinde koştuğunu gördükçe de üzülüyoruz." dedi. Öte yandan Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Mardinliler, uzun bir aranın ardından sizleri muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Elhamdülillah bu ne coşku. Resmi rakam nedir dedim. Dediler ki, 75 bin kişi meydanda. Elhamdülillah bu bir sevginin, bu bir dayanışmanın, bu bir 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır. O güzel Mardin türküsünden ilhamla diyorum ki; Hasretinden dağlar çökse başıma, yine söz söyletmem Mardin'e aşkıma. Çekilin başımdan Allah aşkına ben sevdim Mardin'i bundan kime ne. Biz tarihin, kültürün, medeniyetlerin şehri Mardin'i de tüm insani zenginlikleriyle özellikle Mardinli kardeşlerimi de Allah için seviyoruz.

"MARDİN'İ SAHİP OLDUĞU GÜZELLİKLERDEN KOPARMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR"

Biliyorsunuz, kardeşliğin şehri Mardin'i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar. Hamdolsun Mardin kim olduğunu asla unutmadı. Biz de Mardin'i hiç bir zaman unutmadık. Hep bağrımıza bastık. Bununla kalmadık şehrimize getirdiğimiz eserler ve hizmetlerle Mardin'i kalkındırdık, geliştirdik, büyüttük, güçlendirdik. Terör belasından kurtuldukça, potansiyelini harekete geçirdikçe Mardin'in de bu alt yapının hakkını verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte neler yaşadığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. Yüz yerden yaralı da olsak Mardin'e hizmet etmekten, eser kazandırmaktan asla geri durmadık. Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 8,5 milyar liraya güncel bedel 17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz. Eğitimde, ana sınıfından liseye kadar her seviyede yapımı tamamlanan okulları, spor salonlarını, çevre düzenlemeleriyle bugün resmen hizmete açıyoruz. Artuklu Üniversitemizin derslik binaları ve çevre düzenlemesi yatırımlarının açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve sporda, mahallelerimize yaptığımız futbol sahalarının, yarı olimpik yüzme havuzunun, öğrenci yurtlarının, spor salonları ve sahamızın bakım onarım çalışmalarının açılışını yapıyoruz. Ulaştırmada, toplamda 1,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz Midyat şehir geçişi ve bağlantı yollarıyla Midyat Nusaybin yolunu, Kızıltepe köprülü kavşağını, Derik şehir geçişi ve Kızıltepe yolunu, Mardin Devlet Hastanesi kavşağını, ayrıca şehir genelinde tamamlanan çok sayıda yol projesini bugün hizmete açıyoruz. Mardin Savur yolunu da inşallah en kısa sürede yapıyoruz.

Devlet Su İşlerimiz tarafından 1 milyar 100 milyon liralık yatırımla tamamlanan Derik Ovası sulamasını da bugün resmen hizmete sunuyoruz. Bu proje ile 14 köyümüze yayılan 91 bin hektarın üzerindeki araziyi cazibeli kanal sayesinde herhangi bir enerji gideri olmadan suyun bereketi ile buluşturduk. Böylece su ile buluşan arazilerimiz yılda iki defa ekilebilecek. 4 kat fazla zirai gelir sağlayabilecek ve 9 bin kişiye ilave istihdam oluşturacaktır. Mardin ve ilçelerinde 1 milyar 108 milyon liralık yatırım tutarı ile ve güncel rakamla 3 milyarı aşkın bedelle hayata geçirilen yüzlerce enerji tesisinin açılışını da bugün buradan yapıyoruz.

"3 PETROL KUYUSUNUN AÇILIŞINI YAPIYORUZ"

Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını, Diyanet İşleri Başkanlığımızca şehrimize kazandırılan camileri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı kütüphane ile kültür projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında Mardin'de de olduğu gibi petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Mardinimizdeki doğal gaz alt yapısını genişlettik. Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerimize getirilen doğal gaz hatlarının açılışını buradan gerçekleştiriyoruz.

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