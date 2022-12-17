Ankara'da çöp kamyonu devrildi: 1 ölü
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde çöp kamyonu devrildi. Meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2022 21:51, Son Güncelleme : 17 Aralık 2022 21:57
Kaza, 11.30 sıralarında Sincan ilçesi Zir Vadisi Tatlar mevkii çöp döküm alanında meydana geldi.
İddiaya göre, zeminin kaygan olması sebebiyle şoför Ö.S'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu takla atıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri şoför Ö.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız