Hemşire eşini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2022 07:30, Son Güncelleme : 18 Aralık 2022 07:40
Murat Tortop ile eşi Hülya Tortop, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayan Murat Tortop, daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise olayı haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, Hülya Tortop'un öldüğünü belirledi.
Cinayet zanlısı eş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hemşire olduğu öğrenilen Tortop'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olay esnasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız