'Kürt seçmen'e yeni strateji! AK Parti yol haritasını netleştiriyor
HDP'ye oy verenlerin yüzde 70'inin kendini 'PKK'dan ayrıştırdığına' dikkat çeken AK Parti yönetimi, özellikle muhafazakar Kürt seçmenlerin partiye kazandırılması için planlama yapıyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Aralık 2022 08:05, Son Güncelleme : 18 Aralık 2022 08:12
Türkiye'den Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Ak Parti seçime hazırlık için son anketlerin sonuçlarını analiz etti.
HDP seçmeninin yüzde 70'i kendini PKK'dan ayrıştırıyor. Kürk kökenli seçmeni kazanmak için onları yaralayacak dilden uzak durulacak.
Altılı Masa'dan kaçan muhafazakar oylar Ak Parti ve Yeniden RP'ye gitti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız