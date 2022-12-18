1 menü söyleyip 3 öğrenci yiyor

Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi'nde Korkut Ata Üniversitesi civarında ev yemekleri satışı yapan Tahir Temiz ve eşi İnci Temiz, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. İnsanların alım gücünün düştüğünü anlatan Tahir Temiz, şöyle konuştu: "Gelen zamlar oldukça fahiş bir biçimde yansıdı. 105 liraya alabildiğimiz eti şu an 145 liraya almak durumundayız. 50 liraya aldığımız 4 kilo yoğurt şu an 75 lira olmuş durumda. Geçim sıkıntısı hat safhada. Genel olarak insanlarımıza baktığımız zaman burası üniversite bölgesi. Bazen öyle bir şeyler oluyor ki; çocuk geldi çorbayı sordu, mercimek çorbasını, 20 lira cevabını veremedik, çünkü eğer cebinde o kadar parası olmuş olsaydı, dışarıda bizim fiyatlarımız yazıyor, o fiyatlara nazaran gelip fiyat sormadan 'bana bir çorba verin' diyebilirdi ama biz onun durumuna baktığımızda hissettik. Çorba öğrenciye bedava dedik, sadece kırılmasın diye. 'İçmeyeceğim' dedi çekip giderken biz onu geri çevirdik, 5 liraya çorba verelim sana diye, o zaman geldi içti.

1 TANE KÖFTE İSTEYEN OLDU



Hani insanlarda artık bu maddiyatsızlık içerisinde, bu kadar sıkıntılar içerisinde öğrenci olsun, işçi kesimi olsun, bu insanlar artık bıkmış durumda. Ceplerinde paraları yok, bir alım güçleri yok. Bir çorbanın yanına biz ortalama yarım ekmek veriyoruz, 4-5 dilim ama 2 tane ekmeği yiyen var. Bir tane içli köfte dahi isteyen oldu. Artık alım gücü yok ama tatması lazım, hani bizden olsun tadın diyoruz ama yine de insanlar artık bunu bir zül olarak kendilerine bir hakaret olarak sayıyorlar ve o yüzden normal diyoruz işte 10 lira, 15 lira siz bunu verin, yiyin, tadın, gidin diyoruz.

"BİR ÖĞRENCİMİZ FIRIN TAVA SORDU"



Fırın tavanın 40 lira olduğunu söyledik, yanında dedi 'pilav ve diğer şeyleri yoğurdu almazsam ne olur' o zaman dedik 25 lira olur. Şimdi biz bunu 25 liraya verdik. Bu çocuk oturdu 2 tane ekmek yedi. Yanına işte turşu yeşillik istedi, bunlar zaten menünün içerisinde olan şeyler olduğu için, hani sadece hayatı idame ettirecek kadar basit usulde yiyip kalmak istiyor öğrenci."