4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2022 13:06, Son Güncelleme : 18 Aralık 2022 13:06
Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Denetimlerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelileri Ö.K, S.S.D, G.G. ve V.A. yakalandı.
Gözaltına alınan terör örgütü şüphelilerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız