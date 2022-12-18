Okul Müdürünün ölümüne neden olan kadın şoför tutuklandı
Muğla'nın Ula içesinde Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler'in ölümüne neden olan 48 EB 010 plakalı toplu taşıma aracının kadın şoförü Nurcan Ballı tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2022 13:35, Son Güncelleme : 18 Aralık 2022 13:36
Muğla-Antalya Karayolu Örnekköy kavşağında dün meydana gelen trafik kazasında
Ula Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler
yolun karşısına geçerken Nurcan Ballı yönetimindeki 48 EB 010 plakalı toplu
taşıma aracı çarpmıştı. Okul Müdürü Sema Güler Köyceğiz Devlet Hastanesinde
yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kaza sonrası Ula Karabörtlen Jandarma Karakol ekipleri tarafından gözaltına alınan toplu taşıma aracı sürücüsü Nurcan Ballı Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Muğla E Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Lise Müdürü kazada yaşamını yitirdi Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız