Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Gediz höşmerimi" adıyla tescillenen ürünün, ata yadigarı bir tatlı çeşidi olduğunu söyledi.

Niteliği, ünü, yapılışı ve diğer özellikleriyle ilçeyle özdeşleşmiş ürünleri tespit ederek projeler hazırladıklarını belirten Akçadurak, şöyle konuştu:

"İlk olarak 'Gediz güveci'nin coğrafi işaret tescili ile ilgili başvurusunu gerçekleştirip güvecimizi tescil ettirdik. Sonrasında Gediz Ticaret ve Sanayi Odamızca 'Gediz tarhanası' ve şimdi de 'Gediz höşmerimi' yöresel ürünlerin geleneksellik ve kalite bakımından değerlendirilmesi sonucu TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaret almaya hak kazandı."

"Gediz höşmerimi" tescillendi

Akçadurak, Gediz höşmerimini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmaya devam edeceklerini bildirdi.

Gediz höşmeriminin yapılışı

Gediz höşmerimi taze tuzsuz inek peyniri, irmik, buğday unu, beyaz şeker, su, kabartma tozu ile hazırlanan hamurun, elektrikli fırında pişirildikten sonra iki kez şerbetlenmesiyle üretiliyor.

İlk şerbetlemede toz şeker, limon suyu veya limon tuzu, ikinci şerbetlemede ise sadece su ve beyaz şekerle hazırlanan şerbet kullanılıyor. İkinci şerbet, koyu kıvamda olup "ırvak" adıyla biliniyor.

Günlük üretilip tüketilen, geçmişi eskiye dayanan ve ilçenin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan tatlı, özellikle toplantı ve davet yemeklerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.