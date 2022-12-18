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Dünya Kupası 2022 Katar'da Şampiyon Arjantin

Dünya Kupası 2022 Katar'da Messi'li Arjantin ile Mbappe'li Fransa karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası'nda 2'şer kez şampiyonlukları bulunan Arjantin ve Fransa 3. yıldızı takmak için ter döküyor. Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Messi ve Mbappe bu finalde gol krallığı yarışı veriyor. Karşılaşma Fransa'nın müthiş geri dönüşle 2-0'dan 2-2'yi yakalamasıyla uzatmalara gitti. Uzatmalarda Arjantin skoru 3-2'ye getirdi. 118'de Mbappe yeniden 3-3'le skoru eşitledi. Finalde başka gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı sonuçlarında rakibine üstünlük sağlayan Arjantin Dünya Kupası 2022'nin şampiyonu oldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Aralık 2022 19:24, Son Güncelleme : 18 Aralık 2022 21:00
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D2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile Fransa kozlarını paylaştı. Normal süresi 3-3 sona eren maçta Arjantin, Fransa'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Arjantin: 3

Fransa: 3

Goller: 23' Messi(pen.), 36' Di Maria, 80' Mbappe(pen.) 82' Mbappe, 108' Messi, 118' Mbappe

İLK 11'LER

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Giroud, Mbappe.

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLCULUĞU

Arjantin, C Grubu'nda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan 6 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Avusturalya'yı 1-0'lık skorla geçen Arjantin, çeyrek finalde zorlu rakip Hollanda ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren karşılaşmada Hollanda'yı penaltı vuruşlarının ardından mağlup eden Arjantin, yarı finalde 2018 finalisti Hırvatistan'ı 3-0 ile geçerek final koltuğuna oturdu.

Fransa ise, D Grubu'nda 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak grubunu 6 puanla lider bitirdi. Son 16 turunda Polonya ile karşılaşan Fransa, sahadan 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Horozlar ardından çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1, yarı finalde ise Fas'ı 2-0'la geçerek Arjantin'in finaldeki rakibi oldu.

MESSI'NİN DÜNYA KUPASI'NDA SON MAÇI

Maç 35 yaşındaki Lionel Messi için de özel bir anlam taşıyor. Bu maç yıldız oyuncunun Arjantin formasıyla çıkacağı son Dünya Kupası maçı.

35 yaşındaki oyuncu, Arjantin formasıyla bugüne kadar; 171 maçta 96 gol atarken, 55 asist yaptı. Messi, Arjantin ile 2021 yılında Copa America ve 2008 Olimpiyat şampiyonu olma başarısı gösterdi. Kazandığı sayısız ödül ve kupaların ardından Messi, Fransa karşılaşmasıyla birlikte kariyerinde eksik olan Dünya Kupası'nı kaldırmak ve 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya 1-0 yenildikleri karşılaşmanın hayal kırıklığını unutmak istiyor.


FRANSA ÜST ÜSTE 2'NCİ KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Fransa, Arjantin'i de yenerek üst üste Dünya şampiyonluğu sevincini yaşamak istiyor. 2018 yılında bu kupayı müzesine götürmeyi başaran Horozlar, yarın şampiyonluk sevinci yaşaması halinde bu kupayı üst üste kazanma başarısı gösteren 3'üncü takım olacak. Daha önce 1934, 1938 yılında İtalya ve 1958, 1962 yıllarında Brezilya üst üste Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.

ALTIN AYAKKABI İÇİN KIYASIYA MÜCADELE

2022 FIFA Dünya Kupası Finali öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusu. Altın Ayakkabı için şu anda listenin en üst basamağında yer alan oyuncular, iki finalist takımın en özel isimleri. Bugün oynanacak olan karşılaşma öncesinde Kylian Mbappe ile Lionel Messi 5'er gol ile bu alanda ilk sırayı paylaşıyor. Messi ve Mbappe'yi takip eden isimler 4'er gol ile Olivier Giroud ve Julian Alvarez. Öte yandan final karşılaşmasını Arjantin'in kazanması halinde Lionel Messi'nin; Fransa'nın kazanması durumunda ise Kylian Mbappe'nin turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazanması bekleniyor.

MESSi Mi, MBAPPE Mi?

Dünya Kupası'nda 2'şer şampiyonlukları bulunan iki takımdan Fransa 3, Arjantin 6. kez final mücadelesine çıkacak. İlk kez 1998'de Brezilya'yı 3-0 yenip şampiyon olan Horozlar, 2006'da İtalya'ya penaltılarla kaybetti, 2018'de Hırvatistan'ı 4-2 mağlup edip bir kez de daha zirveye çıktı. 1930, 1990 ve 2014 finallerini kaybeden Tangocular ise, 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da Batı Almanya'yı 3-2 yenerek kupayı aldı. Finalin bir başka özelliği, PSG'den takım arkadaşı olan Messi ile Mbappe'nin karşı karşıya gelecek olması. İki futbolcu da 5'er golle krallık yarışında zirvede.

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