Dünya Kupası 2022 Katar'da dev final- Karşılaşmada dördüncü gol

Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geliyor. İkinci yarı oynanıyor

Arjantin: 2

Fransa: 2

Goller: 23' Messi(pen.), 36' Di Maria, 80' Mbappe(pen.) 82' Mbappe

İLK 11'LER

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Giroud, Mbappe.

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLCULUĞU

Arjantin, C Grubu'nda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan 6 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Avusturalya'yı 1-0'lık skorla geçen Arjantin, çeyrek finalde zorlu rakip Hollanda ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren karşılaşmada Hollanda'yı penaltı vuruşlarının ardından mağlup eden Arjantin, yarı finalde 2018 finalisti Hırvatistan'ı 3-0 ile geçerek final koltuğuna oturdu.

Fransa ise, D Grubu'nda 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak grubunu 6 puanla lider bitirdi. Son 16 turunda Polonya ile karşılaşan Fransa, sahadan 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Horozlar ardından çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1, yarı finalde ise Fas'ı 2-0'la geçerek Arjantin'in finaldeki rakibi oldu.

MESSI'NİN DÜNYA KUPASI'NDA SON MAÇI

Maç 35 yaşındaki Lionel Messi için de özel bir anlam taşıyor. Bu maç yıldız oyuncunun Arjantin formasıyla çıkacağı son Dünya Kupası maçı.

35 yaşındaki oyuncu, Arjantin formasıyla bugüne kadar; 171 maçta 96 gol atarken, 55 asist yaptı. Messi, Arjantin ile 2021 yılında Copa America ve 2008 Olimpiyat şampiyonu olma başarısı gösterdi. Kazandığı sayısız ödül ve kupaların ardından Messi, Fransa karşılaşmasıyla birlikte kariyerinde eksik olan Dünya Kupası'nı kaldırmak ve 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya 1-0 yenildikleri karşılaşmanın hayal kırıklığını unutmak istiyor.



FRANSA ÜST ÜSTE 2'NCİ KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Fransa, Arjantin'i de yenerek üst üste Dünya şampiyonluğu sevincini yaşamak istiyor. 2018 yılında bu kupayı müzesine götürmeyi başaran Horozlar, yarın şampiyonluk sevinci yaşaması halinde bu kupayı üst üste kazanma başarısı gösteren 3'üncü takım olacak. Daha önce 1934, 1938 yılında İtalya ve 1958, 1962 yıllarında Brezilya üst üste Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.